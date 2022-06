Qué difícil es para nosotros a veces sentarnos y tomar un respiro. Admirar, por unos segundos, el silencio… o incluso el ruido de la calle. Ser conscientes de nuestra propia existencia . Porque nos hemos vuelto tan automáticos, que son pocas las veces que apreciamos la llegada de un nuevo día, como si no supiéramos que la vida ya es en sí un regalo maravilloso. Así, siguiendo lo que él llama “hedonismo sostenible” , el músico sonorense Caloncho, quien está estrenado su nuevo disco, Buen pez , trata de no automatizar su vida y recordarse a sí mismo que lo bueno de la vida también está en las pequeñas cosas.

“Es real. Existen muchísimas cosas catastróficas y fatales en la vida. Pero también existen muchísimas otras hermosas bellísimas que no siempre se están compartiendo. Por ejemplo, en los comentarios de un video mucha gente me tira mucha buena vibra, pero de repente un güey tira hate y me engancho con eso y digo: a ver, ¿por qué no estoy viendo eso? ¿Por qué me está impactando más emocionalmente el comentario de ese güey que me está tirando mierda desde su trinchera digital?”.