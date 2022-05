Las siete páginas enteras del proyecto de ley esencialmente establecen como la idea de que “la instrucción en el aula por parte del personal escolar o terceros sobre orientación sexual o identidad de género puede no ocurrir en el jardín de infantes hasta el tercer grado. O de una manera que no sea apropiada para la edad o apropiada para el desarrollo para los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”.

¿SILENCIARÁN A LAS PERSONAS LGBTQ+?

Los defensores de la comunidad han argumentado que se utilizará para silenciar a las personas LGBTQ+. Mientras, los partidarios de la legislación dicen que no se debe enseñar a los niños pequeños sobre la sexualidad mientras están en la escuela.

“Muchos de los niños se me acercaron y me dijeron que no soy binaria, un par de niños dijeron que soy bi, y un niño dijo que era gay”. Scott añadió que algunos de los estudiantes se preguntaban por ella y le preguntaron su orientación de pansexual.