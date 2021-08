Mae Whitman revela que es pansexual... ¿qué significa esta orientación? | Newsweek México

LA COMUNIDAD LGBT+ incluye a personas de muchos y diferentes segmentos del espectro. La pansexualidad es uno de los grupos representados en la LGBT+, y muchas figuras públicas han revelado su homosexualidad en años recientes.

Mae Whitman es una celebridad que recientemente reveló su sexualidad, tras lo cual recibió muchísimo apoyo de sus admiradores en las redes sociales.

Ella explicó cómo, para muchos, la pansexualidad tal vez sea un término con el que no están familiarizados, y también trató de definir cómo se siente con respecto a su sexualidad, a la par que también celebra su próxima serie de televisión.

Whitman compartió su sexualidad en una serie de tuits y dijo que está orgullosa de ser parte de un programa con representación homosexual.

“Solo me tomó un momento para decir que estoy tan orgullosa de ser, aunque sea una pequeña parte, integrante de un programa como The Owl House. Siendo pansexual yo misma, me habría gustado tener personajes increíbles como Amity y Luz en mi vida mientras crecía. La representación homosexual es tantantan importante: ¡sigue así, mundo!”, expresó.

The Owl House es una serie de dibujos animados en la cual Whitman le da voz a Amity, que es uno de los primeros personajes lésbicos de Disney.

La creadora Dana Terrace confirmó esto en un hilo de Reddit con sus admiradores, donde escribió: “Amity está pensada para ser lesbiana y Luz como bisexual. Me disculpo por mi publicación original, la cual fue redactada de manera vaga.

“Los hilos románticos son divertidos y me encanta ver cómo mucha gente se conecta con esa trama, pero mi gusto personal como narradora nunca me permitirá escribir una saga romántica a todo lo que da.

“Dicho esto… Yo y el equipo nos estamos divirtiendo a montones al desarrollar este hilo en la temporada 2. Le damos seguimiento a todos los pormenores de estas tramas… Se siente como si estuviéramos tejiendo”.

¿QUÉ ES LA PANSEXUALIDAD?

Aparte de compartir su orgullo por la serie de televisión y su representación LGBT, Whitman también dio su definición de la pansexualidad.

Explicó: “Sé que la gente tal vez no está familiarizada con lo que significa ser pansexual; para mí, significa saber que puedo enamorarme de personas de todos los géneros. Esta es la palabra que me describe mejor y estoy orgullosa y feliz de ser parte de la comunidad BI+”.

La organización de beneficencia LGBT Stonewall define la pansexualidad así: “Se refiere a una persona cuya atracción romántica o sexual hacia otras personas no está limitada por el sexo o el género”.

Whitman compartió una liga a la organización de beneficencia GLAAD sobre la representación Bi+, la cual incluye la pansexualidad.

Otras celebridades también se han confesado como pansexuales, como Miley Cyrus y Janelle Monae.

Al hablar con Variety, Cyrus dijo: “Fui al centro LGBTQ aquí en LA, y empecé a oír estas historias. Vi a un humano en particular que no se identificaba como masculino o femenino. Pienso que esa fue la primera persona de género neutro que haya conocido.

“En cuanto entendí más mi género, el cual no estaba asignado, entonces entendí más mi sexualidad. Pensé: ‘Oh, por esta razón no me siento hetero y no me siento gay. Es porque no lo soy’”.

Brendon Urie, cantante de Panic! At the Disco, también se confesó como pansexual. En 2018 dijo a la revista Paper: “Si una persona es fabulosa, entonces una persona es fabulosa. Solo me gusta la gente buena si tu corazón está en el lugar correcto. Definitivamente me siento atraído por hombres. Solo son personas las que me atraen. Creo que me estoy confesando como pansexual”. N

