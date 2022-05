La candidata a la gubernatura de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, comentó que ante el regreso a clases de niñas y niños, es indispensable que lo hagan con las medidas necesarias contra los contagios y con las garantías para su desarrollo educativo, y aseguró que apoya totalmente el regreso a las aulas: “El regreso a clases es indispensable también para la salud emocional de nuestras niñas y niños, nuestras adolescencias, lo veo con mi hija y mi hijo, y con las personas en las colonias que dicen que las clases virtuales ya no pueden ser” explica.

También insistió en las medidas preventivas contra el covid, ya que “en este momento en Aguascalientes y a nivel nacional necesitamos continuar con las medidas como el uso del cubrebocas, el distanciamiento social, pero también con la mejora en la infraestructura en las aulas, desafortunadamente muchas de las aulas públicas en el estado no tienen el espacio suficiente para tener una distancia preventiva. Hay que apostar a eso además de aprender a vivir con lo que tenemos aún de pandemia” asegura.

Sobre el tema de las clases virtuales, la candidata destacó que no solo afecta a las niñas y niños en su desarrollo académico y salud emocional, sino que “afecta a las mujeres trabajadoras, tradicionalmente nos han dicho que nosotras somos las cuidadoras de la familia, y ¿quién tiene que sacrificar en muchos casos su actividad laboral o educativa?, las mujeres”.

Incluso, la Anayeli Muñoz subrayó puntos de su propuesta educativa, y dijo que en las escuelas se debe tener la infraestructura que se requiere: “lo he visto en el oriente de la ciudad con las aulas saturadas, no puede haber escuelas de primera y de segunda, esas escuelas no pueden tener una condición distinta a lo que vemos en otras zonas de Aguascalientes. Las escuelas de paga no deberían tener una condición más digna de lo que tenemos en las escuelas públicas, tenemos que garantizar el acceso a la educación pero de forma digna y con calidad” señaló.

Por ello, aseguró que en su gobierno regresarán las estancias infantiles, se velará por su desarrollo educativo y su seguridad mientras sus papás y mamás van a trabajar, “se debe garantizar también las Escuelas de Tiempo Completo con alimentación incluida. La visión que ahora tenemos en Movimiento Ciudadano es justamente los derechos a la primera infancia, un arranque parejo, dar lo mínimo indispensable a nuestras niñas y niños para que puedan ejercer su derecho a la alimentación, 20 mil niños en Aguascalientes no tienen acceso a una alimentación adecuada, tampoco podemos permitir que no tengan atención médica adecuada , que no tengan espacios educativos y que eso limite el derecho a muchas familias en Aguascalientes” asegura, pese a que las Escuelas de Tiempo Completo desaparecieron del presupuesto federal.

También destacó que para prevenir y erradicar la violencia contra las infancias, es urgente dotar de más herramientas a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia que está en el DIF Estatal, ya que “hace una labor increíble pero no se le está dotando de las herramientas suficientes para detección de las violencias y para accionar contra la violencia hacia nuestras niñas y niños, este será un tema importantísimo en mi gobierno” concluyó.