Las autoridades de Nueva York informaron que este domingo un hombre de 48 años y de origen mexicano fue asesinado a tiros al interior de un vagón del metro de esa ciudad.

Daniel Enríquez, residente de Brooklyn, fue baleado por un hombre que tenía una capucha en la cabeza. El asesinato sucedió antes de llegar a la estación de Canal Street en Manhattan.

Los testigos informaron que el posible responsable caminaba dentro del vagón de un lado a otro. De pronto sacó un arma y le disparó a Daniel Enríquez.

De acuerdo con la policía de Nueva York, el agresor es un “hombre de piel oscura, corpulento y con barba”. Además subió en su cuenta de Twitter la fotografía del sospechosos y solicitó a brindar datos de este hombre si es reconocido.

🚨We need all eyes on this.@NYPDDetectives need your help identifying & locating this man who is wanted for homicide in the tragic, senseless shooting of a man on a “Q” train that was approaching the Canal/Centre St. station on Sunday.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/pyHw4XYF97

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) May 23, 2022