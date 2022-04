Para los vendedores que no se adapten, hay mucho en juego. El poder adquisitivo de la generación Z es de más de 140 billones de dólares, según estima la empresa de consultoría Barkley Inc.

REDEFINIR LAS COMPRAS DE CALIDAD

“ESTÁ COMPRANDO LA MARCA”

“La generación Z no solo está comprando un producto. Está comprando las marcas y quiere sentir una identificación más profunda con esa marca a través de los valores que comparten”, dice Jasmine Enberg, analista principal de la consultoría Insider Intelligence.

Los jóvenes de la generación Z también están dispuestos a castigar a las compañías que no tomen una postura. O que tomen una postura con la que no están de acuerdo. Cerca del 55 por ciento dijo al Centro para la Cinética Generacional que dejan de usar un producto o servicio si la postura de la compañía acerca de un problema social no se alinea con la suya.