Una flor “monstruosa” imita el olor de un cadáver en descomposición para atraer a sus víctimas, de acuerdo con escenas mostradas en The Green Planet , la serie más reciente de David Attenborough para la BBC.

El Dr. Trevor Dines, botánico y conservacionista radicado en Gales, no participó en el estudio de la serie, pero comentó la grabación. Declaró a Newsweek : “La espectacular aparición de la flor carroñera rafflesia en el suelo del bosque fue particularmente sorprendente. Los botones requieren muchos meses para crecer y abrirse, y parecen calabazas infladas mientras lo hacen.

“Sin embargo, este sorprendente método de polinización no es tan infrecuente. Una pequeña planta suculenta llamada stapelia suele cultivarse como planta de ornato. Cuando sus flores tienen apenas unos cuantos centímetros de diámetro, presentan vellosidades y un color parecido al de la carne. Además, emiten el mismo olor a carne podrida para atraer a las moscas, igual que la rafflesia”.

El video de The Green Planet , serie que presenta cómo surgen las plantas en distintos ambientes, comienza mostrando la parte exterior de la “flor monstruosa”, que tiene un botón sin hojas ni tallo.

En el video, Attenborough afirma que esa flor en particular es macho. “Después de unos cinco años, el botón finalmente se abre, dando lugar a una monstruosa flor”, señala. “Ahora, solo tiene alrededor de un día para ser polinizada antes de que comience a marchitarse. Sus pétalos tienen el color de la sangre”.

The Green Planet es una serie en cinco partes. La rafflesia aparece en el primer episodio, que se centra en los mundos tropicales. Otros episodios son “Mundos marinos” y “Mundos estacionales”.

Dines afirma: “Lo que hace The Green Planet es increíblemente emocionante. Durante décadas me ha apasionado presentar nuestra flora silvestre al público de la televisión, tratando de mostrar lo increíble que es. Tenemos que trabajar más duro para contar las historias de las plantas. Esto es lo que hace The Green Planet al utilizar una sorprendente cinematografía y nuevas técnicas de filmación para dar a conocer sus vidas”. N