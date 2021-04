Plantas únicas de todo el mundo | Newsweek México

A MENUDO damos las plantas por sentadas, pero los árboles y las flores de todo el mundo tienen todo tipo de cualidades inusuales, desde las que crecen en nuestros patios traseros y parques hasta las más exóticas en las riberas de los ríos y en desiertos en otros continentes.

Consiéntete con un viaje alrededor del mundo mediante explorar plantas nuevas y todos sus colores, aromas, usos y técnicas de supervivencia: desde las plantas que nos dan productos como la tinta de henna y el ajenjo y aquellas fuertes y lo bastantes resistentes para sobrevivir a las duras condiciones desérticas, hasta aquellas cubiertas con flores fragantes y hojas vibrantes que brindan belleza y perfume. Detente y huele las rosas.

1. CACTO SAHUARO

Sureste de Estados Unidos

Este icono del sureste estadounidense puede pesar 10 toneladas y crecer a una altura de 15 metros en su vida de 200 años. Solo abre sus poros para absorber dióxido de carbono en el frío de la noche para conservar agua. A pesar de sus espinas protectoras, los carpinteros del Gila rompen el cacto para hacer sus nidos.

2. AGAVE AZUL

México

Conocida porque tarda décadas en florecer, cuando esta especie finalmente está lista para hacerlo eleva un tallo de hasta seis metros del cual brotan flores amarillentas y verdosas. Después de esta floración impresionante, se muere.

3. NENÚFAR GIGANTE

Guyana

La flor nacional de Guyana tiene las hojas más grandes de cualquier planta acuática y crece hasta 3 metros de largo. Bolsas microscópicas de aire en el envés de sus hojas la mantienen a flote en los lagos a lo largo de la cuenca del Amazonas. Los escarabajos que comen el néctar de las flores quedan atrapados cuando estas se cierran por la noche; a la mañana siguiente, los insectos escapan cubiertos de polen.

4. AJENJO

Francia

El ajenjo es una hierba que desde hace mucho se ha usado para varios propósitos medicinales y prácticos. En el primer siglo d. C. se le añadía a la tinta para que los ratones no mordisquearan los libros. También conforma la base de la bebida alcohólica, ajenjo, originalmente vendida como una medicina profiláctica para combatir fiebres y gusanos.

5. ÁRBOL CARCAJ

Namibia

El árbol carcaj es una de las especies más grandes de aloe, y puede crecer en regiones semiáridas e incluso en desiertos. En estos hábitats inhóspitos puede recurrir a amputar sus ramas durante periodos especialmente secos para conservar recursos.

6. MANDRÁGORA

Italia

Esta planta mediterránea tiene hojas parecidas a la lechuga, frutos pequeños y redondos y muchos mitos y supersticiones que se remontan a tiempos antiguos. Se le llegó a asociar con las brujas y la magia, probablemente porque contiene químicos conocidos por provocar sueño y aliviar el dolor, pero también por provocar alucinaciones, delirio e incluso coma y muerte.

7. PAPIRO

Egipto

Estas plantas gráciles y delgadas crecen en aguas potables poco profundas en el centro y este de África. Cada tallo tiene en la punta un penacho de cañas delgadas. Esencial para la cultura egipcia antigua, la planta —que puede crecer hasta 5 metros de alto— se usó para hacer cuerdas, canastas y redes, y el albedo blanco en su interior se usaba para fabricar la única fuente de papel en la región hasta alrededor del año 900 d. C.

8. MIRRA

Yemen

Este árbol irregular tiene hojas cerosas y espinas para protegerse. Cuando se daña su corteza produce una mezcla de goma, resina y aceite para cerrar la herida. Después de endurecerse en grumos rojizos amarronados, la resina se convierte en la mirra de las leyendas que se usa en perfumes, incienso e incluso enjuagues bucales.

9. HENNA

Pakistán

Este arbusto es nativo del Oriente Medio árido y el sur de Asia. Sus florecillas blancas o teñidas de rosado dan un extracto costoso usado en perfumes, y sus hojas —después de molerlas y mezclarlas con agua y limón— ofrecen un cosmético característico anaranjado amarronado que las mujeres han usado para decorar sus pieles, uñas y cabello desde los tiempos antiguos.

10. GINKGO

Japón

Reverenciado por su longevidad, el árbol de ginkgo puede vivir más de 1,000 años. Sus hojas de un verde claro vibrante se tornan de un amarillo resplandeciente en el otoño. La única especie sobreviviente de Ginkgophyta, toda una división de plantas que está por lo demás extinta, a veces es llamada un “fósil vivo”.

11. ÁRBOL DE NAVIDAD DE AUSTRALIA OCCIDENTAL

Australia

Cada diciembre, este árbol, también conocido como Moojar, se llena de flores anaranjadas tan brillantes que casi parecen de neón. Su secreto para prosperar en el suelo infértil del suroeste de Australia es que es parasitario: obtiene la mayoría de su agua y nutrientes mediante robarlos a los sistemas vecinos de raíces.

—∞—

Around the World in 80 plants, por Jonathan Drori (Laurence King Publishing, 2021) le da vida a la historia, el uso y las propiedades botánicas de plantas extrañas y maravillosas de todo el mundo. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.