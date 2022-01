“Tengo etapas muy malas en las que tengo pesadillas con lo que pasó, pero intento continuar”, revela en entrevista un varón víctima de abuso sexual, cuyo nombre no es revelado por obvias razones. “Durante mucho tiempo me ayudó el hacer deporte, practicaba artes marciales mixtas. Pero eso me volvió una persona más agresiva porque es una preparación constante para la violencia, por eso mejor me refugié en actividades artísticas”.