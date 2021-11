Advertencia sobre tuits falsos o engañosos, las nuevas etiquetas de Twitter | Newsweek México

LA RED SOCIAL Twitter ha rediseñado sus etiquetas de advertencia para ayudar a limitar la desinformación en sus plataformas.

Desde julio, la compañía tecnológica ha probado cómo estas etiquetas pueden ser más efectivas y perceptibles. La actualización se da después de la elección presidencial de Estados Unidos en 2020, cuando la compañía tecnológica las usó para detener la difusión de afirmaciones falsas. Sin embargo, los críticos creían que la red social podía ser más preventiva.

Las etiquetas anaranjadas y rojas ahora identificarán tres tipos de desinformación: tuits falsos o engañosos con respecto al covid-19, desinformación relacionada con elecciones y votaciones, “o medios manipulados”, como videos y audios que se han alterado engañosamente de manera que puedan provocar un daño en el mundo real.

“Parte o todo el contenido compartido en este tuit es controvertido y puede ser engañoso”, rezará la advertencia. Esa etiqueta también aparecerá arriba del tuit.

Estos tuits no se compartirán tan fácilmente porque no serán recomendados en la cronología principal de los usuarios y estos no serán capaces de retuitear sin añadir un comentario.

Como Twitter, Facebook también ha usado etiquetas de advertencia como esta en el pasado para ayudar a los consumidores de la red social.

En años recientes, a la gente le ha preocupado la moderación en línea porque mucha “gente no le gusta ver que las plataformas tengan una mano dura”, dice Lisa Fazio, profesora de la Universidad Vanderbilt que estudia cómo se difunden en línea las afirmaciones falsas.

No obstante, Fazio añade a The Chicago Tribune que las etiquetas son “el mejor de ambos mundos para las compañías”.

“Son vistas como si se hiciera algo con respecto a la desinformación sin tomar decisiones sobre el contenido”, comenta Fazio.

La cuenta afiliada y verificada llamada Twitter Support ha mencionado que ha probado otras formas de moldear el comportamiento con anterioridad, incluidos mensajes emergentes para desalentar las respuestas de odio y acoso a ciertas publicaciones.

Conforme la sociedad cambie, Twitter ha demostrado que evolucionará con ella.

Twitter dijo el jueves pasado que las etiquetas rediseñadas mostraron un aumento del 17 por ciento en “tasa de clics”, lo cual significa que más personas hicieron clic en las etiquetas rediseñadas para leer la información que desmiente los tuits falsos o engañosos.

Los tuits con desinformación más grave —por ejemplo, un tuit afirmando que las vacunas provocan autismo— tendrán una etiqueta más fuerte, con la palabra “engañosa” y un signo de exclamación en rojo. No será posible responder, dar me gusta o retuitear estos mensajes.

Los tuits engañosos que tengan la etiqueta rediseñada, con un icono anaranjado y las palabras “manténganse informado”, también tenían menos posibilidades de ser retuiteadas o recibir “me gusta” que aquellos con las etiquetas originales.

Twitter dijo que sus pruebas mostraron que si una etiqueta llama demasiado la atención, esto lleva a que más personas retuiteen y respondan al tuit original. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek