España devuelve acceso gratuito a tratamientos de fertilidad a solteras, lesbianas, bisexuales y transexuales | Newsweek México

ESPAÑA restauró este miércoles los tratamientos de fertilidad costeados por la sanidad pública a solteras, lesbianas y bisexuales, mientras que extendió su cobertura para incluir a las transexuales capaces de concebir.

La medida estuvo defendida por grupos de defensa de los derechos de LGTBI y por el gobierno de izquierda como un paso hacia la igualdad.

Los tratamientos de reproducción asistida son gratuitos en España, pero en 2014 el gobierno del Partido Popular los limitó a mujeres heterosexuales con pareja, forzando al resto a pagar tratamientos privados.

“Desde entonces, el tratamiento de fecundación in vitro gratuito quedó restringido a aquellos casos relacionados con problemas de fertilidad producto de una condición médica o con el objetivo de prevenir enfermedades graves.

“No estaba disponible para mujeres que no tuvieran posibilidad de concebir pero sin tener problemas de fertilidad, tales como solteras o lesbianas”, informó AFP.

En un comunicado el Ministerio de Sanidad dio a conocer que “El gobierno ha devuelto, a las mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales, el derecho al acceso a las técnicas de reproducción humana asistida (RHA) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y lo amplía para las personas transexuales con capacidad de gestar”.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, firmó este jueves la Orden Ministerial por la que se concreta la modificación de los criterios que recoge el acceso a dichas técnicas y que hasta ahora, y desde el año 2014, estaban orientados únicamente a un fin terapéutico de personas con trastornos de la fertilidad, a prevenir la transmisión de enfermedades o trastornos graves, o a la preservación de la fertilidad en situaciones asociadas a procesos patológicos especiales.

“Los criterios establecidos provocaban que las mujeres que no tuvieran un trastorno clínico de fertilidad, no pudieran acceder a las técnicas de RHA en el sistema sanitario público. En este supuesto entraban, por razones obvias, las mujeres sin problemas de fertilidad pero que no tienen posibilidad de concebir sin realizar una de estas técnicas, como son las mujeres sin pareja o las mujeres lesbianas”, señala el comunicado.

Darias destacó que “se trata de un hito” basado en la equidad, la diversidad y la igualdad; “principios rectores de este gobierno”, que ha contado con la implicación de las comunidades y ciudades autónomas, profesionales sanitarios y colectivos civiles, entre otros.

Con esta nueva Orden Ministerial se garantiza el derecho reproductivo en el sistema sanitario público a las mujeres sin pareja, a las mujeres lesbianas el derecho de acceso a las RHA y a las personas transexuales con capacidad de gestar, cumpliendo así con el compromiso de Gobierno de garantizar el acceso a estos tratamientos a todas a través del SNS.

El proyecto de norma supone un impacto importante para estos colectivos, garantizando el acceso equitativo a las técnicas de reproducción humana asistida en igualdad de condiciones, explica.

La ministra de Sanidad enfatizó que el compromiso del gobierno de España por seguir avanzando en aspectos como la formación del personal sanitario en la atención integral de la realidad LGTBI, en coordinación con las comunidades autónomas y, a través del Consejo Interterritorial del SNS, o en despatologizar la transexualidad.

“España es un referente mundial en sanidad pública y en derechos de la mujer y del colectivo LGTBI”, dijo Darias. Según las estimaciones de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, cerca de 8,500 mujeres podrían optar a las técnicas de RHA en el marco de la cartera común de servicios como consecuencia del proyecto de norma. N