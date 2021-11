Covid-19: estudio encuentran nueva evidencia del que podría ser el paciente 'cero' de la pandemia | Newsweek México

A CASI dos años del inicio de la pandemia por covid-19, un estudio realizado por un científico de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, ha arrojado una luz sobre el origen del SARS-CoV-2.

El estudio publicado en la revista Science presenta una línea de tiempo que pone al mercado de animales vivos de Wuhan como lugar de origen de los primeros casos de covid-19. De acuerdo con la información de científico Michael Worobey, el primer paciente de covid-19 podría ser un vendedor de ese mercado.

“Algunas preguntas clave se encuentran en el centro de las investigaciones sobre el origen de la pandemia de covid-19, incluyendo lo que se sabe sobre los primeros casos de covid-19 en Wuhan, China, ¿y qué se puede aprender de ellos? A pesar de las afirmaciones en sentido contrario, ahora está claro que los mamíferos vivos susceptibles a los coronavirus, incluidos los perros mapaches, se vendieron en el mercado de Huanan y otros tres mercados de animales vivos en Wuhan antes de la pandemia.

“Se encontraron coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (SARSr-CoV) en perros mapaches durante el brote de SARS, que fue facilitado por el contacto animal-humano en los mercados de animales vivos de China. Sin embargo, debido al enfoque temprano de salud pública en el mercado de Huanan, sigue sin estar claro si la aparente preponderancia de los casos hospitalizados de covid-19 asociados con este mercado fue realmente un reflejo del brote inicial”, indica el estudio.

El 30 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (WHC) emitió dos avisos de emergencia para su circulación interna a los hospitales locales alertándolos a pacientes con neumonía inexplicable, varios de los cuales trabajaron en el mercado de Huanan, y estableciendo un plan de tratamiento y respuesta.

El primer informe público oficial fue el anuncio de WHC al día siguiente de que habían llevado a cabo búsquedas de casos e investigaciones retrospectivas relacionadas con el mercado de Huanan y encontraron a 27 pacientes.

Cuarenta y uno de los primeros pacientes conocidos formaron la base de un influyente estudio que informó que el 66 por ciento, es decir, no todos los casos tempranos, tenían un vínculo con el mercado de Huanan. Habían sido trasladados entre el 29 de diciembre y el 2 de enero de otros hospitales al Hospital Jinyintan, el principal centro de enfermedades infecciosas de Wuhan.

En particular, los individuos se inscribieron de acuerdo con la presentación clínica, no con información epidemiológica, como las conexiones con el mercado de Huanan.

El mecanismo de Neumonía Viral de Etiología Desconocida (VPUE) de China se estableció a raíz del SARS para ser un sistema de notificación de alerta temprana para detectar enfermedades virales desconocidas y está supervisado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China (CCDC).

“Se supone que los médicos deben notificar rápidamente los casos de PUE al sistema nacional de notificación de enfermedades de declaración obligatoria a través de una plataforma basada en Internet. Evidentemente, eso no sucedió en Wuhan en diciembre. El sistema parece haber estado en uso activo solo desde el 3 de enero.

“Aunque favoreció los casos que tuvieran una conexión con el mercado de Huanan, el mecanismo VPUE no podría haber inflado indebidamente la proporción de casos vinculados al mercado de Huanan en diciembre. Además, la notificación comenzó solo después de que los 41 pacientes fueran trasladados de otros hospitales al Hospital Jinyintan. Sin embargo, es posible que un número desproporcionado de casos relacionados con el mercado de Huanan fueran transferidos al Hospital Jinyintan debido al enfoque temprano de los funcionarios de salud pública allí”.

Sin embargo, hay una manera de retroceder a un período antes de que tal sesgo pudiera haber colado, considerando lo que sucedió en los hospitales que primero armaron que un nuevo brote viral estaba en marcha, explica el científico.

Aunque no se menciona por su nombre en publicaciones científicas, los informes de los medios revelan que el Hospital Provincial Hubei de Medicina Integrada China y Occidental (HPHICWM) fue el primer hospital en alertar a las autoridades de salud pública de distrito, municipales y provinciales sobre los misteriosos casos de neumonía.

Zhang Jixian, directora de medicina respiratoria y de cuidados intensivos, notó el 27 de diciembre que una pareja de ancianos tenía grandes opacidades de “vidrio esmerilado” en imágenes de tomografía computarizada (TC) de sus pulmones, distintas de las que había visto en otros casos de neumonía viral.

Zhang insistió en que el hijo de la pareja, que no era paciente y no tenía síntomas, se sometiera a una tomografía computarizada y se observaron las mismas lesiones inusuales. “Evidentemente, el marido y la mujer son ‘grupo 1’ en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-China. Son el primer grupo de casos conocido y el único grupo admitido al 26 de diciembre. No tenían conexión conocida con el mercado de Huanan”.

Otro paciente con imágenes de TC similares, un trabajador del mercado de Huanan, fue ingresado el 27 de diciembre. Zhang, preocupada por una nueva enfermedad viral, probablemente infecciosa, denunció los cuatro casos a funcionarios del hospital, que alertaron a los CDC del distrito de Jianghan ese mismo día.

Durante los días 28 y 29 de diciembre, otros tres pacientes, todos los cuales trabajaban en el mercado de Huanan, fueron admitidos y reconocidos como personas con la misma enfermedad respiratoria desconocida. La vicepresidenta de HPHICWM, Xia Wenguang, reunió a 10 expertos del hospital, incluida Zhang, para una reunión de emergencia el 29 de diciembre, y concluyeron que la situación era extraordinaria. Al enterarse de pacientes similares, también vinculados al mercado de Huanan, en los hospitales de Tongji y Union (Xiehe), Xia alertó a los CDC de Wuhan y Hubei el 29 de diciembre.

Una situación notablemente similar se desarrolló en el Hospital Central de Wuhan. El 18 de diciembre, Ai Fen, directora del departamento de emergencias, se encontró con su primer paciente con neumonía inexplicable, un hombre de 65 años que se había enfermado el 13 o el 15 de diciembre.

“Sin que Ai lo supiera en ese momento, el paciente era repartidor en Huanan Market. Una tomografía computarizada reveló infección en ambos pulmones, y no respondió a antibióticos ni medicamentos contra la gripe. El 24 de diciembre, un espécimen de lavado broncoalveolar recogido de él fue enviado a Vision Medicals, una empresa de secuenciación de metagenoma.

“Identificaron un nuevo SARSr-CoV el 26 de diciembre y transmitieron el hallazgo por teléfono al hospital el 27 de diciembre. Al 28 de diciembre, el Hospital Central de Wuhan había identificado siete casos, de los cuales cuatro resultaron estar relacionados con el mercado de Huanan. En particular, estos siete casos, como los de HPHICWM, se determinaron antes de que comenzaran las investigaciones epidemiológicas sobre el mercado de Huanan el 29 de diciembre”.

En el Hospital Zhongnan en el distrito Wuchang de Wuhan, a 15 km del mercado de Huanan y en la orilla opuesta del río Yangtsé, el vicepresidente Yuan Yufeng pidió a las unidades el 31 de diciembre que buscaran casos de neumonía inexplicables, y el Departamento de Medicina Respiratoria informó de dos.

El primero vivió en el distrito de Wuchang, pero trabajó en el mercado de Huanan (en el distrito de Jianghan). El segundo no trabajaba en el mercado de Huanan, pero tenía amigos que lo hicieron y que habían visitado su casa. El 3 de enero, se identificaron tres casos más: un grupo familiar desvinculado al mercado de Huanan. Claramente, los hospitales en las primeras semanas del brote estaban identificando casos con y sin una conexión conocida con el mercado de Huanan. Y los hospitales de Wuhan no estaban inundados de casos inexplicables de neumonía a finales de diciembre, eso vendría más tarde.

Así, 10 de los 19 primeros casos de covid-19 de estos hospitales estaban relacionados con el mercado de Huanan (~53 por ciento), comparable tanto al 66 por ciento (de 41 casos) de Jinyintan como al 33 por ciento del informe OMS-China de 168 casos identificados retroactivamente a lo largo de diciembre de 2019.

En cuanto a los casos en el Hospital Central de Wuhan y HPHICWM, los pacientes con antecedentes de exposición en el mercado de Huanan no podrían haber sido “recogidos con cerezas” antes de que alguien hubiera identificado el mercado como un factor de riesgo epidemiológico. Por lo tanto, hubo una verdadera preponderancia de los primeros casos de covid-19 asociados con Huanan Market.

“¿Cómo puede este conocimiento informar nuestra comprensión de la pandemia? Si Huanan Market fue la fuente, ¿por qué solo uno a dos tercios de los primeros casos estaban relacionados con el mercado? Tal vez una mejor pregunta es ¿por qué uno esperaría que todos los casos comprobados semanas después del brote se limitaran a un mercado? Dada la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 y la alta tasa de propagación asintomática, muchos casos sintomáticos inevitablemente carecerían pronto de un vínculo directo con la ubicación del origen de la pandemia.

“Y algunos casos contados como ‘desvinculados’ pueden haber estado a solo una o dos transmisiones de distancia, como lo ejemplifica el segundo paciente identificado en el Hospital Zhongnan. Que muchos de los >100 casos de covid-19 de diciembre sin ningún vínculo epidemiológico identificado con el mercado de Huanan, sin embargo, vividos en sus inmediaciones directas es notable y proporciona evidencia convincente de que la transmisión comunitaria comenzó en el mercado”.

Además, no necesariamente se debe esperar que los primeros casos conocidos sean los primeros infectados o vinculados al mercado de Huanan, señala el autor del estudio, “probablemente posfesaron el caso índice del brote en un período considerable porque solo ~7 por ciento de las infecciones por SARS-CoV-2 conducen a la hospitalización; la mayoría vuelan bajo el radar.

“Del mismo modo, se espera que los casos tempranos y comprobados de un mercado de mariscos sean trabajadores que no necesariamente estuvieran asociados directamente con las ventas de vida silvestre porque el brote se extendió de humano a humano. El caso índice fue probablemente uno de los ~93 por ciento que nunca requirió hospitalización y, de hecho, podría haber sido cualquiera de los cientos de trabajadores que incluso tuvieron un breve contacto con mamíferos vivos infectados”.

El ahora famoso caso “más temprano” de covid-19, un contador masculino de 41 años, que vivía a 30 km al sur del mercado de Huanan y no tenía conexión con él, tiene fallas. Parece haberse enfermado con covid-19 considerablemente más tarde. Cuando fue entrevistado, informó que sus síntomas de covid-19 comenzaron con fiebre el 16 de diciembre; la enfermedad del 8 de diciembre fue un problema dental relacionado con los dientes de leche retenidos en la edad adulta.

Esto está corroborado por los registros hospitalarios y un artículo científico que informa que su fecha de inicio de covid-19 es el 16 de diciembre y la fecha de hospitalización el 22 de diciembre. Esto indica que se infectó por transmisión comunitaria después de que el virus comenzara a propagarse desde el mercado de Huanan.

Creía que podría haber sido infectado en un hospital (presumiblemente durante su emergencia dental) o en el metro durante su viaje diario; también había viajado al norte del mercado de Huanan poco antes de que comenzaran sus síntomas. Su aparición de síntomas se produjo después de múltiples casos en trabajadores del mercado de Huanan, lo que convirtió a una vendedora de mariscos allí en el primer caso conocido, con inicio de enfermedad el 11 de diciembre. En particular, informó de conocimiento de varios posibles casos de covid-19 en clínicas y hospitales que estuvieron cerca de Huanan Market desde el 11 de diciembre, y los pacientes de Huanan Market fueron hospitalizados en Union Hospital ya el 10 de diciembre.

Aunque un informe ampliamente citado atribuye al mecanismo VPUE el descubrimiento de la pandemia, fue HPHICWM quien identificó tanto el brote como la conexión del Mercado Huanan y transmitió estos descubrimientos completamente formados a funcionarios de salud pública de distrito, municipales y provinciales antes del 29 de diciembre.

Según se informa, los funcionarios nacionales no se enteraron del brote hasta que el director del CCDC, George Gao, se encontró con chats grupales en línea sobre los avisos de emergencia de WHC la noche del 30 de diciembre. Preocupado porque no se habían notificado tantos casos al sistema VPUE, notificó rápidamente a la Comisión Nacional de Salud.

Se han secuenciado muestras de los primeros pacientes con COVID-19 en Wuhan, y se han identificado dos linajes distintos de SARS-CoV-2, A y B.

“Si el linaje A tenía un origen animal separado del linaje B, lo más probable es que ambos ocurrieran en el mercado de Huanan, y la asociación con el mercado de Yangchahu, que no parece haber vendido mamíferos vivos, probablemente se deba a la transmisión comunitaria que comienza en los vecindarios que rodean el mercado de Huanan”.

El autor del estudio indica que con el SARS, los mercados de animales vivos continuaron vendiendo animales infectados durante muchos meses, lo que permitió establecer el derrame zoonótico como origen y revelando múltiples saltos independientes de animales a humanos.

“Desafortunadamente, ningún mamífero vivo recogido en el mercado de Huanan ni en ningún otro mercado de animales vivos en Wuhan ha sido examinado para detectar virus relacionados con el SARS-CoV-2 , y el mercado de Huanan fue cerrado y desinfectado el 1 de enero de 2020.

“Sin embargo, que la mayoría de los primeros casos sintomáticos estuvieran relacionados con el mercado de Huanan, específicamente con la sección occidental donde los perros mapaches fueron enjaulados, proporciona una fuerte evidencia de un origen de la pandemia en el mercado de animales vivos.

“Esto explicaría la extraordinaria preponderancia de los primeros casos de COVID-19 en uno de los pocos sitios en Wuhan, la población de 11 millones, que venden algunos de los mismos animales que nos trajeron SARS”, indica el estudio. N