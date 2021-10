No se instalaron 20% de comerciantes de Tianguis de los Muertitos | Newsweek México

El Tianguis de los Muertitos es uno de los espacios más tradicionales del municipio de Aguascalientes durante la temporada del Día de Muertos. Año con año participan alrededor de mil comerciantes que venden productos relacionados con la festividad en el Barrio de Guadalupe, uno de los más antiguos de Aguascalientes.

Sin embargo, durante 2020 no se pudo llevar a cabo debido a las condiciones de la pandemia del Covid-19. Para este año, las autoridades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) pidieron que únicamente se permitiera la instalación del 80% de ellos para evitar aglomeraciones de personas, según dio a conocer el director de Mercados, Israel Díaz García.

“Nosotros tenemos un padrón de alrededor de mil comerciantes, este año sólo logramos apoyar a 800, así nos los indicó el ISSEA; ellos están contentos porque ya tenían un año y medio sin trabajar, mucha gente que trabaja en esta temporada trabaja en fiestas patronales, el año pasado tuvimos 148 fiestas patronales que no se llevaron a cabo, entonces quedaron sin trabajar, entonces es prácticamente el primer evento en el que van a trabajar”.

Al respecto, el funcionario municipal refirió que hubo comerciantes que, a pesar de contar desde hace años con el permiso para instalarse, optaron por no hacerlo por falta de recursos económicos o por motivos de salud.

“La mayoría de estas personas es porque no tuvieron la suficiente economía para surtir o no se quiso arriesgar porque todavía no hay las condiciones, porque están enfermos o porque no quisieron trabajar, entonces estas suspensiones de actividades las hicieron voluntariamente”.

Los locatarios que sí se instalaron, deberán acatar las recomendaciones de las autoridades de salud, sobre todo contar con agua potable, gel antibacterial, uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones de personas.

“Los protocolos que están llevando a cabo son que tengan su agua o gel antibacterial en cada uno de sus negocios y que usen el cubrebocas. Sí ha estado muy concurrido y le seguimos pidiendo a la población que no bajen la guardia”, comentó.

Los que no cumplan con ellas podrán ser apercibidos o sancionados con el aseguramiento de su mercancía, indicó Díaz García.

“Nosotros legalmente podemos hacer un apercibimiento verbal, decirles que se pongan el cubrebocas, si siguen sin acatar las medidas ya se les hace un apercibimiento por escrito, y ya si ni así entendió, se les hace un aseguramiento o una suspensión de actividades con una multa”.

Para esta ocasión, cada comerciante debió presentar tres constancias para el refrendo de su permiso en materia de protección civil, salud pública y medio ambiente.

Del total de comerciantes del Tianguis de los Muertitos, el 90% son originarios de Aguascalientes y el 10% restante, foráneos.