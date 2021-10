15 maneras sencillas de engañarte a ti mismo para ahorrar dinero | Newsweek México

¿ESTÁS cansado de vivir ajustado entre los días de pago? Ahorrar dinero es algo de sentido común, pero a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Uno de los consejos financieros más sencillos y que se dicen con más frecuencia por allí es invertir.

Una cantidad grande de personas no sabe cómo gastar de manera prudente sus finanzas, considerando el valor inmenso de ahorrar dinero. Simplemente, entender que podrías y deberías invertir no es suficiente cuando se trata de hacer lo correcto financieramente. Sin saber que deberías ahorrar dinero, es difícil hacer algo con regularidad.

Después de todo, ahorrar efectivo requiere de paciencia y cierta cantidad de sacrificio. He aquí 15 maneras sencillas aconsejadas por expertos en economía y finanzas con las que puedes ahorrar dinero para tener bajo control tu presupuesto.

1. Planea las ventas importantes. Cronometra tus órdenes de acuerdo con los ciclos anuales de ventas de electrodomésticos, sillones, aparatos eléctricos y demás. Tampoco compres algo de manera apresurada. Espera un día o dos antes de comprar para ver si en verdad lo necesitas o quieres. Existen aplicaciones digitales en las que puedes anotar fácilmente cualquier gasto que podrías necesitar hacer en el futuro. Puedes crear listas personalizadas de cosas que controlar para que puedas monitorear con facilidad los precios de ciertos artículos.

2. Restringe tus compras en línea. Haz que te sea más difícil comprar en línea. En vez de guardar tus detalles de facturación, oblígate a introducir tu cuenta de correo y número de tarjeta de crédito cada vez que compres. También puedes cerrar sesión con tu información en los sitios de compras y eliminar las contraseñas guardadas para que tengas que iniciar sesión cada vez que tengas el deseo de comprar en línea.

3. Automatiza tus ahorros. Encuentra una aplicación o cuenta bancaria que elimine el engorro de tener que ahorrar manualmente tu dinero. La manera más sencilla sería establecer una característica automática de débito en tu cuenta bancaria de tu cuenta corriente a la de ahorros cada mes. Algunas aplicaciones digitales tienen esta característica y te permiten automáticamente ahorrar dinero antes de que hagas muchas compras en línea.

4. Cuenta tu dinero suelto. Todos los días vacía tus bolsillos y empieza a juntar el dinero extra. Luego lleva tu colección de monedas y billetes pequeños al banco y guárdalos directamente en tu cuenta de ahorros en vez de en tu cuenta corriente. Cuando tengas que hacer gastos pequeños, usa el efectivo en vez de tu tarjeta de crédito. Usar billetes verdaderos hace más realista la experiencia de comprar y puede ayudarte a actualizar tu compra, haciendo que lo pienses dos veces si haces el gasto o no.

5. Cancela las suscripciones innecesarias. Desmarca la característica de renovación automática de cualquier suscripción que no uses a diario, como los canales de transmisión en línea o las de música. Algunas aplicaciones digitales poseen una opción de suscripciones en la que puedes monitorear todas tus suscripciones y cancelar las que ya no uses o no sean importantes.

6. Monitorea tus gastos. Dale seguimiento a tu balance de efectivo cada mes, sobre todo a tus ingresos menos tus gastos. Deberías de gastar mucho menos de lo que ganas. Esto también te facilitará el marcar tu progreso para el ahorro. Prueba una aplicación presupuestal que controle tus gastos.

7. Planea tus compras de abarrotes. Para ayudarte a ahorrar dinero en tus compras, unos cuantos preparativos antes de que vayas al centro comercial harán mucho por ti. Para optimizar tus ahorros cuando compres, haz una lista de inventario de tu despensa y otra de compras de cosas que en verdad necesitas. Además, usa los descuentos, cupones y programas de lealtad para obtener recompensas y minimizar el gasto. Puedes crear un plan de gastos para que tengas una percepción útil y hagas elecciones mejor informadas más adelante.

8. Ordena porciones más pequeñas cuando salgas a comer. Confórmate con los aperitivos o comparte una entrada con quien te acompañe a cenar para ahorrar dinero cuando comas fuera. Incluso sería mejor si solo cocinas tú en casa, pero si en verdad tienes que comer fuera, no despilfarres demasiado.

9. Obtén descuentos de entretenimiento. Aprovecha los días gratuitos para ahorrar en tus gastos de entretenimiento en museos, teatros, parques de diversiones, etcétera. Los jubilados, personas de la tercera edad, profesores, personal de servicio y demás incluso pueden preguntar por los descuentos.

10. Cambia el plan de tu celular. Una manera de ahorrar dinero en la factura de tu teléfono celular es cambiar tu plan. Haz una medición cuidadosa de cuán útil es el plan que actualmente posees y decide en función de eso.

11. Monitorea tu factura de electricidad. Puedes ahorrar cientos de pesos al año en tu factura de electricidad con cambios grandes y pequeños en tu uso de energía. Mantén un registro de todas tus facturas y ve cómo afectan estas a tus ahorros.

12. Amortiza tus préstamos. Los pagos mensuales de tus préstamos se pueden reducir en varios cientos de pesos cada mes a través de planes de reembolso basados en los ingresos. Como una manera de aumentar tu calificación crediticia, tener menos deuda hace mucho por ti, y pequeños incrementos de pago pueden lograr que tú crees ahorros reales en vez de amortizar la deuda en el futuro.

13. Crea tus propios regalos. Sigue la ruta del hazlo por ti mismo con regalos poco costosos como cartas escritas a mano, plantas pequeñas, pastillas efervescentes para baño o velas hechas en casa, bordados personalizados, ¡y mucho más! Algunos regalos pueden costar una pequeña fortuna, pero crear los tuyos puede darles un agradable toque personal que tal vez quien los reciba los aprecie más, ¡todo ello sin tener que romper la alcancía!

14. Reduce el pago de tu vehículo. Durante la duración de tu préstamo, refinanciar tu préstamo vehicular y aprovechar las tasas de interés más bajas podría ahorrarte muchísimo a la larga. Reestructurar tu préstamo puede ahorrarte el problema de amortizar tus deudas en el futuro, aumentando aún más tu calificación crediticia.

15. Invita a un amigo a ser tu socio de ahorros. Pídele a un amigo o un familiar que se una a ti en la búsqueda de la libertad financiera y ahorren juntos, y actualícense mutuamente de manera constante sobre sus respectivos éxitos cada semana o algo así. También podrían convertirlo en una competencia; por ejemplo, tienen que pagarle el almuerzo a quien ahorre más.

El valor de ahorrar dinero es directo: te permite lograr más estabilidad en tu vida. Si puedes tener dinero guardado para emergencias, en caso de que sucedan hechos imprevistos, tienes una red de seguridad. Serás capaz de arriesgarte o hacer cosas nuevas si tienes dinero apartado para esos gastos.

No necesitas hacer un cambio de 180 grados en tu estilo de vida. Hay maneras sencillas en que puedes empezar a aprender hoy cómo ahorrar dinero. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek