FIFA abre investigación por abusos sexuales contra jugadoras de futbol en EU | Newsweek México

LA FEDERACIÓN Internacional de Fútbol (FIFA) investigará las acusaciones contra un entrenador de la liga femenina de Estados Unidos (NWSL) por acoso y abuso sexual de varias futbolistas, un escándalo que forzó este fin de semana la salida de la comisionada del torneo y la suspensión de partidos el fin de semana.

En un comunicado expresó: “La FIFA está profundamente preocupada por los recientes informes en los Estados Unidos realizados por varias jugadoras. Debido a la gravedad y gravedad de las acusaciones que están haciendo las jugadoras, podemos confirmar que los órganos judiciales de la FIFA están investigando activamente el asunto y han abierto una investigación preliminar.

“Como parte de esto, la FIFA se pondrá en contacto con las partes respectivas, incluidos US Soccer y NWSL, para obtener más información sobre las diversas preocupaciones de salvaguardia y acusaciones de abuso que se han planteado. Cuando se trata de mala conducta en el fútbol, nos gustaría reiterar que la posición de la FIFA es clara: cualquier persona declarada culpable de mala conducta y abuso en el fútbol será llevada ante la justicia, sancionada y retirada del juego”.

Las denuncias contra el técnico inglés Paul Riley fueron reveladas el jueves en una investigación del medio digital The Athletic. Riley, quien niega las acusaciones, fue destituido como entrenador del North Carolina Courage.

“Nunca he tenido relaciones sexuales con estas jugadoras ni les he hecho insinuaciones sexuales”, afirmó el técnico, de 58 años. Un día después, los focos se centraron en las responsabilidades de la comisionada de la liga, Lisa Baird, señalada por no actuar tiempo atrás cuando fue informada de estos incidentes, informó AFP.

La FIFA dijo que tomará “muy en serio” cualquier denuncia de mala conducta que se le haya denunciado y continuará cooperando junto con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes en cualquier denuncia o informe que se haga de forma confidencial a la FIFA sobre abuso o mala conducta en el fútbol. N