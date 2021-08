La adopción del bitcóin en El Salvador, un punto de quiebre para Latinoamérica | Newsweek México

LA DECISIÓN de El Salvador de adoptar el bitcóin como moneda legal podría tener amplias consecuencias para toda Latinoamérica. En septiembre de 2021, este país cometerá una pequeña locura. Esta nación, de apenas 6.4 millones de personas, se convertirá en el primer país del mundo en aceptar el bitcóin como moneda legal. El gobierno incluso ha ofrecido 30 dólares en bitcóin a cada ciudadano que descargue la nueva billetera para cripto del país, llamada Chivo, y registre una cuenta.

La movida ha generado controversia. El Banco Mundial se ha negado a ayudar a El Salvador en su implementación de la política. El banco rechazó la solicitud del país de recibir ayuda con el proyecto de bitcóin. Esto se debe a las preocupaciones que tiene el impacto de la minería de bitcóin en el medioambiente.

Sin embargo, la jugada de El Salvador tiene el potencial de ser muy beneficiosa para el bitcóin y para Latinoamérica en general.

¿Por qué el gobierno salvadoreño legalizó el bitcóin? Se considera que El Salvador es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Más de dos millones de salvadoreños viven en el extranjero, y esos expatriados envían más de 6,000 millones de dólares a sus familias cada año.

Estos envíos son tan importantes para la economía salvadoreña que componen cerca del 20 por ciento del producto interno bruto del país.

El problema es que esos envíos con frecuencia son prohibitivamente caros. Por lo general los impuestos rondan entre el 3 y el 5 por ciento, pero pueden alcanzar el 13 por ciento. Con frecuencia, el dinero debe ser retirado en persona y demora días en llegar. Esta situación expone a las personas a crímenes y genera dificultades innecesarias para los salvadoreños que desean recibir el dinero.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021