El auge de las criptomonedas y la especulación | Newsweek México

LA TECNOLOGÍA de cadena de bloques (blockchain) es mucho más que criptomonedas. Sin embargo, el dinero cibernético cuadriplicó su valor, en la primera semana de 2021, y eso ha hecho que cada vez más inversionistas revisen de qué se trata.

Hace unos años, los directivos de JP Morgan se referían al “mundo cripto” como una farsa. Hoy esa empresa financiera estadounidense ya invierte en criptomonedas y anuncia sus planes para manejar deuda en esta divisa informática.

Jorge Vargas, director de Industria y Asesoría de Valor para el Sector Financiero en SAP México, explica que las criptomonedas están ganando popularidad y su distribución se ha democratizado. “Sin embargo, les puedo decir que todavía le falta una pata a esa silla, porque la demanda ha sido más especulativa y realmente la manera en que blockchain puede servir para pagar es muy reducida en función de todo lo que vale”, comentó en la videoconferencia “Blockchain, explicando lo omnipresente”.

El especialista de esta empresa de software empresarial se refirió a la estrategia de los gobiernos para desaparecer las operaciones en efectivo y explicó las diferencias entre divisas “virtuales” y criptomonedas.

Las primeras operan en las mismas condiciones que el dinero actual, solo que se maneja con transferencias y pagos electrónicos, lo cual representa ventajas de seguridad para los ciudadanos. También elimina los costos de impresión de billetes y producción de monedas, así como los gastos implicados en el control de la falsificación.

Esto sumado a que el registro de los pagos electrónicos facilita la fiscalización. “En la medida en que dejemos de usar efectivo, vamos a utilizar dinero digital a través de nuestras cuentas y eso se convierte en dinero que sí puede ser trazado, es decir, puede ser fiscalizado”, explicó Vargas.

“Hoy, varios bancos centrales están trabajando en prototipos para sus monedas digitales y es algo que podría suceder, eventualmente. No necesariamente que vaya a estar pagando con bitcoins, sino que vas a poder pagar con pesos digitales o con criptopesos”, agregó el experto de SAP. “Esto no necesariamente va a llevarnos a que las criptomonedas proliferen”, aclaró.

El dinero cibernético como el bitcoin no es dinero tradicional ni está respaldado aún por ningún país. Las criptomonedas se generan a partir de los “bloques” de información que genera la tecnología blockchain.

La cadena de bloques es un sistema que permite la conexión de una gran cantidad de nodos o fuentes de información para compartir esos datos informáticos de manera simultánea con diferentes puntos de la cadena de manera segura, eliminando posibilidades de mal uso o hackeo.

Las criptomonedas son el resultado de la auditoría o de la organización de esos bloques (conocido como minería de datos) que se realiza para garantizar la seguridad de esas cadenas.

La tecnología de encadenamiento de datos se puede utilizar para el registro clínico con toda la información de cada paciente, patologías y tratamientos. También permite llevar un seguimiento puntual de los procesos de vacunación desde la producción del biológico hasta su aplicación. En el seguimiento de una cadena de suministro, el blockchain permite visualizar todas las bases del proceso desde la producción de la materia prima, el envío de lotes a puntos de venta, registro de reportes por defectos.

“En México, diferentes empresas están realizando ya proyectos para llevar blockchain a más ámbitos. Con ello se desmitifica su uso, mostrando que sus aplicaciones van mucho más allá de las criptomonedas. En los siguientes años veremos un crecimiento muy importante de esta tecnología”, subrayó el directivo de SAP México.

El valor de mercado de la tecnología blockchain fue de 3.67 mil millones de dólares en 2020, con una tasa de crecimiento de 82.4 por ciento en los siguientes ocho años, de acuerdo con el Informe 2021-2028, publicado por la consultora Grand View Research.

“El mercado blockchain ha experimentado un crecimiento durante la pandemia de COVID-19, pues juega un papel vital en el desarrollo de plataformas para gestionar la pandemia. Varios hospitales están utilizando la tecnología para rastrear la vacuna COVID-19. Sin embargo, la ausencia de regulaciones restringe su crecimiento”, advierte el informe de la consultora especializada en mercados.

En el documento se explica que blockchain no requiere autenticación de terceros, por lo que el costo de los envíos dentro de la cadena de bloques es del 2 al 3 por ciento del monto total. Esto ha provocado que varios proveedores de soluciones y servicios financieros busquen firmas de software que ofrecen soluciones blockchain para mejorar sus procesos de pago transfronterizos.

“Los factores clave que están impulsando el crecimiento del mercado de la tecnología blockchain incluyen el aumento de comerciantes que aceptan criptomonedas y el creciente interés en blockchain entre las instituciones financieras”, advierte Grand View Research.

Vargas explica que el mercado de criptomonedas equivale a 1.7 el PIB mexicano. “Estamos hablando de una cantidad muy grande de dinero. No todo se usa para transacciones comerciales ni para llevar a cabo pagos ni mucho menos para endeudarse. Ahí es donde la pata está faltando, si alguien no tiene deudas en criptomonedas, entonces no necesita demandar criptomonedas para pagar nada. La realidad es que el uso ha sido mucho más especulativo”, insistió el experto.

Aunque las criptomonedas son solo un producto más relacionado con el blockchain, tantos las universidades como la iniciativa privada se interesan por reforzar la especialización de los profesionales vinculados con esta tecnología.

Raquel Macías, directora de asuntos corporativos de SAP México, responde vía correo electrónico que la realidad actual ofrece “una gran oportunidad” para las carreras vinculadas con las tecnologías de la información.

“Recientemente blockchain se ha mencionado mucho, pero existen otras aplicaciones como el internet de las cosas o la inteligencia artificial, por mencionar solo algunas, que están moviendo al mundo y a las empresas, y que requieren de talento especializado”, escribió. N