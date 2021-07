Joven estadounidense es atacada por un cocodrilo en sus vacaciones por playas mexicanas | Newsweek México

UNA JOVEN que vacacionaba en México experimentó un encuentro aterrador con un cocodrilo de 3.6 metros, el cual, narró, la atrapó y la jaló al agua de donde salió.

A principios de este mes, Kiana Hummel, de 18 años, estaba en Puerto Vallarta, Jalisco, con una amiga celebrando su último verano antes de entrar en la universidad. Kiana le comentó a ABC7 News que ambas salieron a nadar en la noche en el centro turístico Marriott, donde se hospedaban.

Poco antes de la medianoche, y antes de que las jóvenes siquiera estuvieran en el agua, el cocodrilo salió del océano, le agarró la pierna derecha y la jaló bajo el agua.

Algunos paseantes en la playa oyeron a Kiana gritar y corrieron a ayudarle, y ella dijo que golpeó al cocodrilo en repetidas ocasiones tan fuerte como podía hasta que finalmente la soltó. Según ABC7, ella casi había salido del agua cuando el animal le agarró la pierna izquierda y la jaló de vuelta.

Kiana rememoró: “Solo recuerdo que dije: ‘Por favor, no me dejen’. Pensé que no iba a librarme esa segunda vez. Era en verdad malo”.

Los paseantes, incluida Sarah Laney, de St. Louis, fueron capaces de hacer que el cocodrilo soltara la pierna de Kiana mientras la jalaban de vuelta a la playa.

CROCODILE ATTACK: A Bay Area teenager vacationing in Puerto Vallarta was attacked and dragged into the ocean by a 12ft crocodile. This happened at the Marriott resort.

Thankfully, Kiana Hummel survived. She is currently undergoing surgery at Marin General. pic.twitter.com/jtEMHncaxY

— Liz Kreutz (@ABCLiz) July 27, 2021