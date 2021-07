Disneylandia París se disculpa tras impedir a una madre amamantar en público | Newsweek México

Disneylandia París publicó una una disculpa este martes después de que los empleados del parque pidieran a una mujer que dejara de amamantar a su bebé en público.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos de nuevo nuestras más sinceras disculpas a la madre implicada. La petición que se le hizo no se ajusta a las normas y valores de nuestra casa”, escribió Disneylandia París en Twitter.

También añadió: “No hay restricciones a la lactancia materna en Disneylandia París”. El caso fue expuesto por la madre de origen australiano, quien dijo que se le pidió que dejara de amamantar bajo el argumento de que el acto “sorprendió a los clientes extranjeros”.

Por su parte, este martes, Marlène Schiappa, ministra de Igualdad francesa, compartió un mensaje enviado a Disneyland Paris en las redes. “Amamantar a un bebé no es un delito. Es bueno que tenga habitaciones dedicadas, pero no se decide cuándo o dónde va a tener hambre un bebé. No empieces a estigmatizar a las madres también. Gracias de antemano ”, dijo el miembro del gobierno.

El comentario llegó después que Disneylandia París escribiera que el parque “ofrece a los padres con niños pequeños varios lugares de servicio dentro del destino para aquellos que prefieren un lugar exclusivo”.

La historia inició luego que la usuaria de Twitter @marieastier escribiera: “Ayer, sus agentes de seguridad impidieron que una madre amamantara a su bebé de 2 meses con el argumento de que sorprendió a los clientes extranjeros. ¡En Francia, en julio de 2021! La ofensa de obstruir la lactancia, ¿dónde estamos?”.

En tanto, la diputada francesa Fiona Salazar, envió una carta al presidente de Disneylandia París y recalcó que: “Toda mujer debería poder alimentar a su hijo como y donde quiera”.

Además, la diputada presentó un proyecto de ley que busca la creación de un delito de obstrucción de la lactancia materna en el espacio público, así como una aclaración del significado de ley sin matización ya que, señala, “esta práctica no es una exhibición sexual”. N