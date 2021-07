Hembra dálmata da a luz a 16 cachorros; casi rompe el récord mundial de 19 | Newsweek México

QUIZÁ no sean 101 dálmatas, pero estos 16 adorables cachorros recién nacidos son tan lindos como sus homólogos fílmicos. Una hembra dálmata casi rompe el récord mundial de cachorros alumbrados en un solo parto al dar a luz a 16 pequeños la semana pasada.

Brittni Turner, veterinaria del Centro Veterinario Fredericksburg de Texas y quien atendió el parto de los cachorros, dijo a Newsweek que, conforme se acercaba el trimestre final de gestación de Luna, la hembra dálmata, no había ningún indicio claro de cuántos cachorros llevaba en el vientre.

“Cuando Luna estaba en su última semana de gestación tomamos una radiografía en la clínica, lo cual es un procedimiento bastante común cuando las hembras están embarazadas, para saber si es posible contar cuántos [cachorros] hay ahí dentro”, explicó Turner. “Esto nos da una idea de qué esperar en el parto. Cuando tomamos la radiografía, dijimos: ‘No lo sé, ¡parece que hay un montón de cachorritos!’ No pudimos contarlos, eran demasiados… Solo sabíamos que iba a ser una buena cantidad [de cachorros paridos]”.

Turner dijo a Newsweek que Luna entró en trabajo de parto el jueves, alrededor de la medianoche. En ese momento la hembra comenzó a parir a sus cachorros en forma natural estando en casa.

“Dio a luz ella misma a cinco cachorros, y luego su trabajo de parto se detuvo alrededor de las 6:30 o 7:00 horas”, explicó Turner. “[La dueña de Luna] me envió un mensaje de texto a mi teléfono del trabajo y yo le dije que viniera de inmediato, simplemente porque no era una situación normal para un perro de raza de gran tamaño. Estos no suelen tener muchas complicaciones [en el trabajo de parto]”.

Una vez que Turner y su personal comenzaron a examinar a Luna encontraron al sexto cachorro colocado incorrectamente para un parto natural.

“Pude sentir una pata en el canal de parto, pero solo la pata”, declaró Turner a Newsweek. “Tomamos una radiografía y vimos que el cachorro que supuestamente venía por el canal de parto estaba de nalgas y con la cabeza girada hacia un lado”.

Treinta minutos después, Turner y su personal comenzaron a alumbrar a los cachorros mediante cesárea.

“Cuando entramos en cirugía, yo sacaba a un cachorro tras otro, y terminamos llamando a nuestros cuatro recepcionistas y miembros del personal para que nos ayudaran a limpiar y revivir a los cachorros”, declaró Turner a KSAT-TV. Según este medio, revivir a un cachorro durante el parto significa que la madre o el personal médico limpia las vías aéreas del recién nacido para que pueda respirar de manera independiente.

“Le dije una y otra vez a la propietaria: ‘¡Seguramente ya no puede haber más!’ Y ellos repetían también: ‘¡Seguramente ya no puede haber más!’” declaró Turner a Newsweek. “Entonces dije: ‘Sé que al menos hay dos más’. Luego dije: ‘Oh, definitivamente hay uno más. No, son dos más’”.

Al final, nacieron 11 cachorros más mediante cesárea. “¡Nos equivocamos muchas veces en cuanto al número de cachorros!”, declaró Turner a Newsweek. “La propietaria estaba ahí ayudando, igual que nuestra recepcionista y nuestros técnicos. Prácticamente todos estábamos ahí dando una mano. Finalmente, contamos 16 cachorros; cinco de ellos nacieron en un parto natural, mientras que 11 más nacieron por cesárea”.

El Centro Veterinario Fredericksburg también compartió la increíble historia del nacimiento con sus seguidores de Facebook.

“La Dra. Turner y su maravilloso equipo técnico entraron en acción y ayudaron a traer al mundo a 11 cachorros más mediante una cirugía de emergencia [cesárea]”, publicó la clínica. “¡Había cachorros por todas partes!”

El Centro Veterinario Fredericksburg también publicó adorables fotos de los recién nacidos, junto con un recuento final de estos. Muchas personas hicieron comentarios donde elogiaban el trabajo de la clínica veterinaria y de la madre de 16.

“¡Pobre mamá, me alegra que todos ustedes pudieran intervenir y salvarlos a todos! ¡Dios mío, son muchísimos cachorros!”, dijo una de ellas. “Absolutamente sorprendente… eso es lo que se llama trabajar en equipo”, añadió otra.

Según un informe de Breeding Business, el tamaño promedio de una camada de dálmatas es de siete cachorros. Luna se quedó a tan solo unos cuantos cachorros de igualar el récord mundial de la más grande camada de dálmatas, alcanzado por Melody y sus 19 cachorros nacidos en Australia en 2019, según informó la BBC.

Una persona en Facebook bromeó diciendo que, aunque Luna no haya roto el récord de dálmatas nacidos a la vez, sí superó a la pareja de 101 dálmatas. “En realidad, Pongo y Purdytuvieron 15 cachorros. ¡Así que esta mamá superó a la película! Guau, sorprendente. Muy enternecedor”, escribió, y señaló que, en la película, los demás miembros de la camada habían sido adoptados.

Turner también confirmó a Newsweek que la madre y sus bebés se encuentran bien. “[Todos] ellos se fueron a casa el mismo día”, dijo. “Luna es una madre muy atenta y quiere estar con sus cachorros. Lo está haciendo muy bien, y los cachorros también están muy bien… Fue un pequeño caos, pero al final todo salió bien”.

Luna no es la única perrita especial que ha llamado la atención en internet en estos días.

