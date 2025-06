El zoológico de Yangzhou, en el este de China, anunció este martes la recaptura de “Doubao”, una capibara hembra que permaneció prófuga durante casi dos meses tras escapar junto a otros dos ejemplares de su especie a principios de abril. La noticia fue celebrada con entusiasmo por los cuidadores del parque y cientos de internautas que habían seguido la “aventura” de estos roedores sudamericanos.

“Doubao”, cuyo nombre significa “dulce de frijoles” en chino, logró evadir la vigilancia del personal durante varias semanas, a diferencia de sus compañeros “Bazong” (“el mandamás”) y “Duoduo” (“oculto oculto”), quienes fueron recapturados poco después de la fuga. Según informó el zoológico, la evasión ocurrió luego de que Bazong rompiera una valla, permitiendo la salida de los tres animales.

Back at the zoo for one morning and #Doubao’s already thinking about another escape. https://t.co/AgMdrec92D pic.twitter.com/AVlCCHgtvB

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 3, 2025