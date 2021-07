Cubanos piden ayuda en redes sociales: 'Mañana iremos para que nos golpeen hasta matarnos' | Newsweek México

CONFORME se intensifican las protestas contra la dictadura comunista en Cuba, los ciudadanos de la nación isleña han llevado sus súplicas a las redes sociales.

En varias aplicaciones, como Twitter y TikTok, los cubanos milénicos (millennials) y de la generación Z comparten sus problemas con la inseguridad alimentaria, apagones eléctricos y falta de acceso a suministros médicos. Estas son algunas de sus historias.

En este video, publicado en Twitter por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dos hombres que dicen ser médicos comparten una historia sobre la paliza que le propinó la policía a uno de sus colegas. Los médicos empiezan diciendo que nadie los financia y no trabajan para nadie.

“Queremos hacerles saber que, a un médico, un colega nuestro llamado Raúl, la policía lo golpeó hasta matarlo en las protestas. Literalmente, lo golpearon hasta matarlo”.

El médico que habla durante todo el video dice que esto motivará a los médicos y trabajadores de salud a salir a las calles: “Mañana iremos para que nos golpeen hasta matarnos también”.

En tanto, en TikTok, la usuaria @sabor29, que se presenta como Paula, declara que es cubana. A punto del llanto, comparte que la crisis de salud en Cuba continúa propagándose e inflige daño en su gente.

Tanto a los cubanos como a gente de todo el mundo, ella hace la siguiente súplica: “Quiero pedirles, por favor, a todos los cubanos y personas no cubanas que por favor ayuden a correr la voz con la etiqueta ‘SOSCuba’ porque hay una crisis de salud en Cuba, y avanza rápido”.

Mientras, en un hilo creado el 10 de julio, América Valdés, quien en Twitter utiliza la cuenta @Americavaldess, comparte una visión detallada desde su perspectiva de la situación en Cuba.

En ese hilo cuenta que el “sistema de salud se ha derrumbado y no está equipado para contener el brote de covid”, e incluye imágenes de gente muriendo en colchonetas esparcidas en un hospital sucio.

WHATS HAPPENING IN CUBA A THREAD: Theres a humanitarian crisis going on in cuba. The healthcare system has crumbled and they are unequipped to contain the covid outbreak that is going on. The regime has refused to accept aid from foreign countries while the people are dying.

— America valdes (@Americavaldess) July 11, 2021