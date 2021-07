Cientos de jeringas aparecen en costas de Nueva Jersey; cierran playas temporalmente | Newsweek México

A LO LARGO de la costa de Nueva Jersey los salvavidas han hallado cientos de jeringas arrastradas a las playas, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar y advertir a los bañistas que no naden en estas partes del agua.

Las jeringas fueron descubiertas en playas de este estado de Estados Unidos, incluidas Monmouth Beach, Sandy Hook y Long Branch, después de varios días de tormenta, reportó WNBC-TV. Las agujas fueron arrastradas después de que los sistemas de drenaje de la Ciudad de Nueva York y el norte de Nueva Jersey, junto con el puerto de Nueva York, liberaron aguas negras durante las lluvias fuertes.

Los patrulleros de playa creen que la mayoría de las agujas provienen de diabéticos que echan sus agujas usadas por el inodoro, dijo WNBC.

Se hallaron decenas de agujas en la arena de Monmouth Beach solo este domingo. Según el canal de TV, se vio a los patrulleros advertirles a los playistas que había un alto riesgo de pisar las agujas si se metían en el agua.

“Les advertí, así que no hay mucho que yo pueda hacer, ¿sabes?”, dijo a WNBC Danielle Britton, quien pertenece al Pabellón de Baños de Monmouth Beach.

Otros patrulleros de playa comentaron que trabajaban en limpiar las playas a la vez que tenían cuidado de no tocar los objetos usados.

“Traía puestos guantes y usaba algo para levantarlas, así que no toqué ninguna”, expresó la patrullera de playa Kathrine Gough al canal de TV. “Pero fue muy raro, porque la gente me hacía preguntas y no sabemos qué sucedió”.

En el sur de Monmouth Beach, los trabajadores del Parque de los Siete Presidentes dijeron que se habían recuperado hasta el momento más de 100 jeringas.

Funcionarios de playa dijeron a WNBC que continuarían patrullando por debajo de la línea de la marea alta en busca de más agujas. También comentaron que esperaban que los cierres y advertencias en algunas áreas duren algunos días.

La plétora de agujas se dio después de que lluvias fuertes afectaron la Ciudad de Nueva York y partes del norte de Jersey a causa de la tormenta tropical Elsa la semana pasada. Algunas áreas tuvieron aguas torrenciales. En la Ciudad de Nueva York, videos en redes sociales que se hicieron virales mostraban a la gente tratando de andar en el agua en estaciones del metro inundadas mientras caía agua del techo y en cascada por las escaleras.

El lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió una advertencia para estar atento de las avenidas torrenciales en varios estados del noreste, incluidos Massachusetts, Maine, Connecticut y Nueva York.

El NWS comentó que hay “potencial de lluvia fuerte y avenidas torrenciales en varias partes del noreste esta noche y sobre todo el lunes, en áreas con mal drenaje en la región metropolitana de la Ciudad de Nueva York”.

Newsweek contactó a la policía de Monmouth Beach para que comentase más, pero no obtuvo respuesta antes de esta publicación. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek