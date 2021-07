Hombre sin vacunar es sometido a doble trasplante de pulmón tras contraer el covid-19 | Newsweek México

UN HOMBRE de 24 años sin vacunar y sin enfermedades subyacentes tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón después de contraer el covid-19. Blake Bargatze, de Florida, se sometió al procedimiento el 28 de junio, según una página de GoFundMe establecida para recaudar dinero para él.

Bargatze cree que contrajo el virus en un espectáculo de música en vivo en Florida. Días después tenía dificultades para respirar, según reportó Fox5 Atlanta.

El joven terminó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Florida el 10 de abril, antes de ser trasladado a una instalación en Georgia. Ahí lo pusieron en una máquina que oxigena la sangre fuera del cuerpo con el fin de descansar los pulmones. Lo transfirieron una segunda vez, a un hospital en Maryland, el 12 de junio.

Bargatze experimentó complicaciones que dañaron ampliamente sus pulmones, y terminó en que necesitaría un trasplante doble de pulmón. Él fue el único miembro de su familia que no estaba vacunado porque había decidido esperarse, según su madre Cheryl Nuclo.

Nuclo le dijo a Fox5 Atlanta: “Pero la noche previa a que lo intubaran él la quería [la vacuna]. Así que fue demasiado tarde entonces”. También comentó: “Dice que quiere que más gente se vacune porque no quiere que ellos pasen por lo mismo que él”.

Bargatze no ha sido capaz de caminar por más de tres meses y tiene el movimiento limitado en pies y manos. Tampoco ha podido hablar mientras se recupera, y se comunica con su familia a través de lectura de labios.

Se espera que Blake pase de seis a ocho meses recuperándose en Baltimore. Según dijo su madre a Fox5 Atlanta, el joven estaba sano y no tenía enfermedades subyacentes antes de contraer el covid-19. Ciertas enfermedades crónicas, como enfermedades pulmonares crónicas, diabetes y problemas cardiacos, entre otros, pueden aumentar el riesgo de que una persona desarrolle un covid-19 grave y muera.

Nuclo comentó que la familia teme que fuera su hábito de vapear lo que pudo haberlo hecho vulnerable al covid-19. La evidencia sugiere que podría haber una conexión con ser diagnosticado con el coronavirus.

El Dr. Peter Barrett, director médico de la unidad de cuidado intensivo cardiaco en Piedmont Atlanta y quien ayudó a tratar a Bargatze, comentó a Fox5 Atlanta: “Si no mal recuerdo, lo tuvimos por 48 días. Quedó en claro que sus pulmones no iban a recuperarse”.

Barrett entonces tuvo que comunicarle a Nuclo que su hijo necesitaría un trasplante doble de pulmón. La madre responde al respecto: “Yo pensé: no. No. Porque sé que probablemente sea el trasplante más difícil al que te puedas someter, y la longevidad no es buena. Pero se sabe que hay personas que han vivido por muchos años”.

Blake Bargatze quiso que su historia se compartiera para generar conciencia sobre los peligros del covid-19, comentó su madre.

“Blake no es el único joven de 24 años a quien le ha pasado esto, o más joven. Como digo, el covid-19 es real. No se ha ido. La gente necesita estar consciente y ser cuidadosa”.

Nuclo concluyó: “Él va a someterse a mucha terapia por un tiempo, pero lo está haciendo muy bien. Sin embargo, es difícil, es horrible”. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek