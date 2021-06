Roger Waters le dice a Zuckerberg ‘vete a la m...’ por querer usar canción de Pink Floyd | Newsweek México

EL MÚSICO Roger Waters reveló que le contestó al cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en términos muy claros que rechaza la solicitud del magnate de las redes sociales de usar una de sus canciones en una campaña publicitaria de Instagram.

En un foro en apoyo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y actualmente preso, Waters, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd, señaló que Zuckerberg le ofreció “una enorme cantidad de dinero” por utilizar su pieza clásica de 1979 “Another Brick in the Wall (Part 2)” (Otro ladrillo en la pared, segunda parte)

El músico británico mostró en forma desafiante su rechazo a la solicitud de Zuckerberg, tildando al empresario de “idiota” y acusándolo de “evitar” que la historia de Assange “se diera a conocer al público en general”.

En un video fechado el 10 de junio, el rockero mostró una hoja de papel mientras decía: “Esto es algo que puse en mi carpeta cuando venía para acá. “No tienen idea de lo que es, nadie la tiene, porque me llegó por internet esta mañana. Es una solicitud por el derecho a usar mi canción ‘Another Brick in the Wall (Part 2)’ en la producción de una película para promover Instagram”.

Tras su revelación, que provocó las risas del público, Waters dijo: “Así que se trata de una carta de Mark Zuckerberg dirigida a mí… ofreciéndome una enorme, enorme cantidad de dinero, y la respuesta es: ‘¡J…dete! ¡De ninguna p…ta manera!

“Y solo lo menciono porque se trata de ese insidioso movimiento suyo de apoderarse de absolutamente todo. Así que aquellos de nosotros que tenemos algún poder, y yo tengo un poco, al menos respecto al control de mis canciones. Así que no formaré parte de esta m….da, Zuckerberg”.

Al leer una parte de la carta presuntamente escrita por el cofundador de Facebook, Waters dijo: “Queremos agradecerle por tener en cuenta este proyecto. Sentimos que el sentimiento fundamental de esta canción sigue siendo vigente y necesario en la actualidad, lo que indica lo atemporal [que es]”.

“Es verdad y, sin embargo, quieren someterla”, respondió Waters. “Quieren usarla para hacer que Facebook e Instagram se vuelvan aún más grandes y poderosas de lo que ya son, de manera que puedan seguir censurándonos a todos los que estamos en esta sala y evitar que la historia de Julian Assange llegue al público en general”.

WATERS EL MANIFESTANTE

El músico añadió: “Uno piensa, ¿cómo es que este p…dejo, que comenzó diciendo: ‘Ella es bonita, le daremos cuatro de cinco puntos; ella es fea, le daremos un 1’, cómo ca…jo llegó a obtener poder en algo? Y, sin embargo, es uno de los idiotas más poderosos del mundo”.

En febrero de 2020, Waters se sumó a cientos de manifestantes, entre los que estaba la diseñadora Vivienne Westwood, para exigir la liberación de Assange en una marcha que recorrió las calles del centro de Londres.

En aquel momento, declaró a Sky News del Reino Unido: “Represento el pensamiento de las personas ordinarias que creen en la ley, en la libertad, y en la libertad de prensa y de expresión”.

Desde abril de 2019, Assange se encuentra preso en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, tras ser expulsado de la embajada de Ecuador en Londres para enfrentar cargos de extradición a Estados Unidos.

Assange, de origen australiano, había pasado siete años en la embajada, donde buscó asilo diplomático mientras enfrentaba acusaciones de agresión sexual en Suecia.

Desde hace tiempo ha afirmado que las acusaciones presentadas en ese país no eran más que una estratagema de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos para capturarlo y extraditarlo a ese país.

Los fiscales estadounidenses han presentado 17 cargos según la Ley de Espionaje contra el exlíder de Wikileaks, además de un cargo de conspiración para incursionar en sistemas computacionales, acusaciones que podrían condenarlo a un máximo de 175 años en prisión si es hallado culpable.

En enero de 2021, un juez británico negó la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Assange, afirmando que “su salud mental se deterioraría, llevándolo a suicidarse con la ‘determinación inquebrantable’ de su trastorno del espectro autista”.

Durante el reciente viaje de Joe Biden al Reino Unido para participar en la Cumbre del G7, un grupo de miembros del parlamento británico le escribieron al presidente estadounidense instándolo a renunciar a los intentos de extradición, según el diario Evening Standard.

Los funcionarios dijeron en una carta abierta: “El efecto de la decisión de su predecesor de iniciar un proceso judicial contra un miembro de la prensa que trabajaba en nuestro país equivale a restringir el alcance de las actividades periodísticas permisibles aquí, y establece un precedente que, sin duda, será aprovechado por otros.

“El proceso contra el señor Assange perjudica el derecho a publicar información importante que el gobierno considera incómoda. De hecho, este valor es un elemento fundamental para una sociedad libre y abierta.

“El proceso contra el señor Assange también daña la confianza del público en nuestros sistemas legales. Nuestros países también se han visto cada vez más confrontados debido a la contradicción que implica defender la libertad de prensa en otros países mientras se detiene al señor Assange durante años en la prisión más famosa del Reino Unido a petición del gobierno estadounidense.

“Apelamos a usted para que abandone esta persecución, un acto que, sin duda, será un llamado a la libertad que hará eco en todo el mundo”. N

