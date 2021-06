K-dramas: una guía de los mejores programas surcoreanos | Newsweek México

PELÍCULAS como Parasite (Parásitos) y Minari (Minari; historia de mi familia) han sido éxitos internacionales tanto para la crítica como desde el punto de vista comercial, y artistas de k-pop como BTS han roto récords en todo el mundo. Ahora es el turno del k-drama. De acuerdo con Netflix, programas realizados en Corea del Sur como Kingdom (Reino) y It’s Okay to Not Be Okay (Está bien no estar bien), son vistos en este servicio de streaming en más de 30 idiomas, entre ellos, inglés, español, alemán, francés, sueco, hindi, portugués y bahasa indonesia.

Durante décadas, los k-dramas [dramas coreanos] han sido una de las fuerzas impulsoras de la industria del entretenimiento de Corea del Sur. En años recientes su calidad ha mejorado tremendamente con mayores presupuestos y personajes y argumentos más variados que nunca.

En realidad, el éxito internacional de la televisión coreana es anterior a la explosión del k-pop. La palabra hallyu (“ola coreana”) se creó a finales de la década de 1990. La tendencia adquirió impulso en 2003, cuando el k-drama Winter Sonata(Sonata de invierno) tuvo una gran popularidad en Japón. Este año, Netflix anunció que invertiría cerca de 500 millones de dólares en contenido coreano “para añadir más variedad y diversidad a nuestro catálogo”.

Estos son cinco de los programas coreanos más atractivos que se transmiten actualmente en Netflix.

IT’S OKAY TO NOT BE OKAY (ESTÁ BIEN NO ESTAR BIEN)

Este drama romántico aclamado por la crítica fue calificado por The New York Times como uno de los “mejores programas internacionales de televisión de 2020”.

La serie presenta la floreciente relación entre la antisocial escritora de libros para niños Go Moon-young (interpretada por Seo Ye-ji) y Moon Gang-tae (Kim Soo-hyun), cuidador en un pabellón psiquiátrico que ha dedicado toda su vida a atender a su hermano mayor, que padece autismo.

Moon-young persigue agresivamente a Gang-tae, lo que produce acalorados choques que, al final, acaban por unir a la pareja.

Esta heroína sin filtro y sin miedo podría recordar a algunos espectadores a Villanelle, la asesina psicópata de Killing Eve(Matar a Eva), y una traducción literal del nombre del programa en coreano es “Eres una psicópata, pero está bien”. Sin embargo, Moon-young no tiene el mismo instinto asesino, y su fuerte personalidad está equilibrada por los atisbos de vulnerabilidad provocados por Gang-tae, que es inquebrantablemente paciente, pero obstinado.

Varias escenas se perciben como si fueran un oscuro cuento de hadas, similar a las historias para niños escritas por Moon-young, con campos nevados, bosques y los atuendos y el largo y sedoso cabello de princesa de cuento de hadas de la protagonista. En otras secuencias, la fantasía y la realidad se alternan, como en la alucinante escena en la que un paciente psiquiátrico vip les dice a los espectadores cómo ve el mundo.

El programa marcó el muy anticipado regreso a la pantalla chica de Kim, uno de los actores mejor pagados de Corea del Sur, después de cumplir su servicio militar obligatorio.

KINGDOM (REINO)

Kingdom, otro de los programas que llegaron a la lista del año pasado de mejores programas internacionales del Times, trata de una nación plagada por una enfermedad desconocida que se propaga como el fuego entre sus habitantes y que después se transforma en una forma más virulenta. ¿Suena familiar?

Kingdom fue la primera serie coreana original de Netflix cuando se estrenó, en enero de 2019. La segunda temporada comenzó el 13 de marzo del año pasado, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al covid-19 como una pandemia.

La corrupción política y la conspiración se conjuntan con escenas extremadamente sangrientas en este fascinante sageuk (drama histórico) con un giro zombi. Los espectadores con un estómago débil no disfrutarán sus escenas de decapitaciones y zombis alimentándose ruidosamente.

El príncipe Heredero Lee Chang (Ju Ji-hoon) se tropieza con la misteriosa enfermedad mientras investiga los rumores de la muerte de su padre, el rey, que (minialerta de spoiler) murió, pero se convirtió en un zombi tras ser vacunado con una “planta de resurrección”. La reina, viuda y embarazada, y los funcionarios del gobierno que pretenden derrocar a Lee, le ocultan al pueblo la verdad sobre el rey (y la plaga de zombis) en un intento de asegurarse de que el trono vacante quede en manos del hijo nonato de la reina.

Para encontrar la verdad acerca de la enfermedad de su padre, Lee va en busca del médico que lo atendió por última vez. Al hacerlo, se cruza con Seo-bi (Bae Doo-na), la asistente del médico, que también trata de descubrir qué hace que las masas se conviertan en zombis por las noches.

La serie está ambientada en un periodo interesante de la historia del país: la dinastía Joseon, que duró 500 años. La era Joseon construyó las bases de la moderna sociedad coreana, desde los gobiernos provinciales y las clases sociales hasta el establecimiento de Hanyang, la actual Seúl.

En la primera temporada, Lee y sus aliados intentan combatir a los zombis y contener el brote. La segunda temporada los muestra aprendiendo más acerca de la enfermedad y termina con un final de suspenso. Este año se proyectará un episodio independiente titulado “Kingdom: Ashin of the North” (Reino: Ashin del Norte) donde se explora la historia de un misterioso personaje que apareció al final de la segunda temporada.

Según informes, ya hay una tercera temporada en puerta, pero aún no se ha hecho el anuncio oficial.

VINCENZO

Vincenzo, el apasionante drama criminal estrenado en Netflix en febrero pasado, tiene momentos de desenfadado alivio, especialmente por parte de su personaje principal, Vincenzo Cassano, interpretado por Song Joong-ki, un nombre muy familiar en Corea del Sur.

Vincenzo es el hijo adoptivo del jefe de un clan de la mafia en Italia, y posteriormente se convierte en abogado/consejero de la familia. Visita el lugar donde nació en Corea del Sur en un intento por recuperar varias toneladas de oro ocultas bajo un edificio que ha sido embargado ilegalmente por otra empresa. En la serie vemos sus intentos por recuperar el lugar, mientras el gánster forma una improbable alianza con un bufete familiar de abogados del barrio.

Desde el primer episodio, los espectadores ven las distintas facetas de Vincenzo, las cuales rompen con la imagen convencional del despiadado consejero, presentadas en sus cómicos diálogos con los problemáticos inquilinos del edificio. En medio de algunos sorprendentes giros de trama y vistazos a un turbulento pasado, los espectadores querrán seguir mirando para saber si Vincenzo es un tipo bueno que se volvió malo, o un tipo malo que se vuelve bueno.

THE UNCANNY COUNTER (EL SORPRENDENTE CONTADOR)

Este fascinante drama de acción y ciencia ficción, estrenado en Netflix en noviembre de 2020, sigue a cuatro personas aparentemente ordinarias que, en realidad, tienen poderes extraordinarios y trabajan en secreto como “contadores” persiguiendo y combatiendo demonios que atacan a los seres humanos. Tres de los contadores trabajan en un restaurante de fideos, mientras que So Mun (Jo Byung-gyu), el miembro más joven y más reciente del grupo, es un estudiante de secundaria.

Cada contador trabaja con un espíritu compañero proveniente del Yung, un espacio parecido al purgatorio que se encuentra entre el mundo de los vivos y el más allá. Todos los contadores son físicamente más fuertes que otros seres humanos y cada uno tiene un don único, como el poder de sanar o de leer y borrar los recuerdos.

El personaje del “chico común que se convierte en superhéroe” de So Mun les resultará familiar a los admiradores del Hombre Araña. Al igual que Peter Parker, So Mun perdió a sus padres cuando era niño y fue educado por su familia extensa (sus abuelos).

La serie está llena de escenas de pelea muy satisfactorias y llenas de adrenalina mientras los contadores combaten con demonios cada vez más fuertes, así como de momentos conmovedores entre los cuatro miembros que llegan a convertirse en una familia. Conforme se desarrollan sus historias, los contadores también hablan sobre la violencia escolar, la corrupción policiaca y cuestiones difíciles de su pasado.

RECORD OF YOUTH (RECUERDOS DE JUVENTUD)

Este moderno, elegante y dulce drama romántico sigue a un grupo de veinteañeros que tratan de alcanzar el éxito en la industria de la moda y de la actuación. Una artista del maquillaje asignada a trabajar en un programa de modas conoce de repente a su ídolo, del que ha estado enamorada desde hace tiempo, y la pareja forma una inesperada amistad. El ídolo es Sa Hye-jun, interpretado por Park Bo-gum, otro de los actores más conocidos del país.

Hye-jun es un modelo y actor proveniente de una familia de la clase trabajadora que alcanzó el éxito repentinamente hace siete años. Pero ahora realiza varios trabajos temporales a la vez mientras espera su próximo gran éxito. Won Hae-hyo (Byeon Woo-seok), uno de los mejores amigos de Hye-jun desde la niñez, también es modelo y actor. Proveniente de una familia adinerada, Hae-hyo ha tenido una mejor suerte en la industria, en parte, debido a que su madre hace todo lo que puede para impulsar el éxito de su hijo. Ambos hombres conocen a la artista del maquillaje Ahn Jeong-ha en un desfile de modas. Jeong-ha es interpretada por Park So-dam, mejor conocida actualmente como la hija “Jessica” de Parásitos.

Salpicada de conmovedores diálogos, fatídicos encuentros y bromas lindas/ingeniosas, Recuerdos de juventud es, en muchas formas, el prototipo del k-drama romántico. Pero la serie es más que simplemente una historia de amor, pues toca temas relacionados con las clases sociales, los valores familiares y las relaciones en la sociedad coreana. Varias escenas ofrecen un vistazo a la vida moderna de los jóvenes de Corea del Sur, desde los elegantes atuendos y la moderna tecnología de los personajes, hasta la realidad de la cultura de las celebridades. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek