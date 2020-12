A 40 años del asesinato de Lennon, lanzan documental sobre su vida y su rompimiento con los Beatles | Newsweek México

ESTE 8 DE DICIEMBRE se conmemoran 40 años del asesinato del legendario músico Jonn Lennon. Aquel día, tras volver con Yoko Ono a su departamento en el famoso edificio Dakota, frente al Central Park, Mark David Chapman, un fanático perturbado de los Beatles, disparó contra Lennon en cinco ocasiones.

Para conmemorar la fecha, la BBC ha preparado el estreno de un documental llamado Lennon Last Weekend (El último fin de semana de Lennon) en la televisión del Reino Unido y Estados Unidos.

La cinta gira en torno a la última entrevista que dio Lennon, justo unos días antes de su muerte, al locutor estadounidense Andy Peebles a propósito del lanzamiento del álbum Double Fantasy, que el músico había grabado con Yoko Ono.

Allí, como si estuviera prediciendo su muerte, habló de todo sin límites. Desde el rompimiento de los Beatles, hasta su relación con Paul McCartney, pasando por su romance con Yoko y hasta de sus opiniones políticas.

Ahí dijo que la separación del grupo no fue por culpa de Yoko Ono. Sino porque los planes de cada uno de los integrantes ya eran distintos. Agregó que en las últimas giras “no le encontraba sentido a la música”.

En Reino Unido algunos periodistas que ya vieron el documental y lo han calificado positivamente, porque mezcla los fragmentos de la entrevista de Lennon con su biografía.

Además, han señalado que paradójicamente, Lennon finaliza la entrevista con un agradecimiento por lo seguro y a salvo que se sentía en Nueva York. Solo unas horas después, Mark David Chapman le disparó afuera del Dakota House.

“¡DIME QUE NO ES CIERTO!”

Este día, Yoko Ono aprovechó para hacer un llamado a un mayor control de armas. “La muerte de un ser querido es una experiencia que deja una fuerte marca”, tuiteó la artista de 87 años, que aún vive en el edificio Dakota.

“Después de 40 años, Sean, Julian y yo aún lo extrañamos. ‘Imagine all the people living life in peace,’ (Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz)”, agregó, citando la canción de 1971 que se convirtió en el sencillo más vendido de la carrera como solista del ex Beatle.

Ono, que estuvo con él cuando lo asesinaron también posteó una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon, con la siguiente leyenda: “Más de 1 millón 436,000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980”.

Pocos segundos después de que Mark David Chapman disparó contra Lennon, Yoko Ono gritó horrorizada: “¡Dime que no es cierto!”.

Ono se ha dedicado a preservar la memoria de Lennon, financiando la construcción del memorial Strawberry Fields de Nueva York, un sitio de visita obligada para los seguidores del ex Beatle.

Desde la mañana de este martes, un santuario con flores, fotos y un pequeño árbol ya se encontraban sobre el mosaico “Imagine” situado en el memorial de Central Park. Por su parte, Julian, el hijo mayor de Lennon de 57 años, rindió homenaje a su padre subiendo una foto en Twitter con el mensaje “As Time Goes By…” (A medida que transcurre el tiempo, canción del filme Casablanca). N