Hank en la urna: no puedo regresar al PRI, porque nunca me fui | Newsweek México

El candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario Jorge Hank Rhon dijo tras votar como aspirante del PES que terminando el proceso electoral no puede regresar al PRI porque en realidad nunca se ha ido del partido.

“Nunca me he ido, no puedo regresar”, respondió el candidato sobre si regresaría al Partido Revolucionario Institucional después de terminado el proceso electoral.

Sobre el tema de incidentes en el proceso electoral, Hank comentó que le han hecho llegar siete videos, dos de ellos por robo de urnas en lugares donde el voto les favorece.

“Yo creo que alguien está tratando que eso suceda, inhibir el voto, a mi me conviene que haya muchos votantes”, explicó el candidato.

“Tratan de inhibir el voto, porque entre menos (votos) haya más posibilidades tienen ellos de ganar”, agregó.

Jorge Hank dijo sentirse confiado en ganar, que estará en el bunker viendo como se desenvuelve el proceso electoral y que aceptará el resultado de la elección en caso de no favorecerle.