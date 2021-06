Exigen familiares de “Magui”, sentencia más alta para adolescente feminicida | Newsweek México

Familiares de “Magui”, adolescente de 14 años que fue asesinada el 16 de enero de 2020 por su pareja sentimental –también adolescente- en el municipio de Jesús María, se manifestaron la mañana de este lunes al exterior del Palacio de Justicia para exigir justicia en el caso, y que con ello se le otorgue una mayor penalidad al responsable.

El 8 de octubre de 2020, el juez de Control, Juicio Oral y Ejecución Especializado en Adolescentes impuso al feminicida, Daniel “N” “N”, una sanción de internamiento por cinco años en el Centro Estatal para el Desarrollo Adolescente (CEDA)

De acuerdo al padre de la joven, José Ramírez, aunque el delito que se imputó al presunto responsable es el de feminicidio, al ser un menor de edad, se asimiló como homicidio doloso, lo que derivó en que la sentencia no haya sido mayor a cinco años.

“Estamos muy inconformes en cómo se ha llevado el proceso, hasta ahorita nos han violentado mucho nuestro derecho, ahorita no se está aplicando una sanción de acuerdo a la ley, porque se está manejando como feminicidio y le están dando un castigo como ‘algo parecido al feminicidio’, no lo están llevando como debe de ser”.

Por lo anterior, la defensa legal ha buscado retomar jurisprudencias federales de casos similares, con lo que se podría obtener una mayor penalidad para el presunto responsable.

“Ha habido otros casos en otros estados y no están tomando eso los jueces, ha habido casos en los que se ha dado una pena mayor y en eso están haciendo caso omiso, no están haciendo su trabajo como debe de ser. Nos dicen que aquí en Aguascalientes son cinco años como pena máxima, no pueden ser más, aun así, se nos hace una cosa de dar risa; yo sí estoy de acuerdo en que este muchacho tenga derechos, pero él cometió este delito y debe de sancionarse como es”, agregó.

De igual forma, el pasado lunes se interpuso un amparo ante la justicia federal, con lo que se busca que el expediente sea reabierto para que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) puedan valorar todos los detalles y revisar si la actuación de las autoridades judiciales fue la adecuada, pues a su parecer hubo una serie de irregularidades en el armado de la carpeta de investigación que no dejó satisfechos a los familiares.

“Nosotros vamos a pelear hasta donde sea posible para que se haga justicia, también meter presión para que los diputados reformen las leyes y no vuelva a pasar esto, porque sí es muy desgastante para nosotros estar vuelta y vuelta y que no se resuelva nada; se alcanzó a meter un amparo y ahorita estamos esperando la resolución, ya que nos den la resolución y si aun así no se consigue nada, podríamos ir hasta la Corte Interamericana”.

De acuerdo al Código Penal del Estado de Aguascalientes, el delito de feminicidio se sancionará de 40 a 60 años de prisión. Sin embargo, en la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes, el delito no se encuentra clasificado, por lo que se debe aplicar la penalidad máxima de cinco años.

Por otra parte, el padre de Magui señaló que, a raíz de la pandemia del Covid-19, se les ha dejado de brindar la atención psicológica a los familiares por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), situación que piden que se les vuelva a otorgar para facilitar su bienestar emocional.

“Sí comenzamos a recibir atención psicológica, pero con esto de la pandemia se suspendieron, nos pospusieron las terapias, era por parte de la fiscalía, pero todo eso se detuvo, ya no hubo seguimiento, entonces sí se me hace algo injusto”, concluyó.