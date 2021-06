Covid-19: México suma 262 nuevos decesos; la cifra de muertes llega a 229,100 personas | Newsweek México

ESTE MARTES México sumó 262 defunciones a su lista de víctimas del covid-19, con lo que la cifra total alcanzó 229,100 muertes a causa del coronavirus. La Secretaría de Salud dio a conocer que el país también agregó 3,449 nuevos casos de contagios, con lo que la cifra llegó a 2 millones 438, 011 casos.

El número de casos estimados es de 2 millones 622,893 y que el total de activos estimados es de 19,686 casos, lo que representa el 0.7 por ciento de la epidemia en el país. También informó que, para este día, en México ya hay 14 millones 193,288 esquemas completos de vacunación contra el covid-19.

Respecto a los casos de personas recuperadas de coronavirus, estas llegaron a 1 millón 944,267 recuperados. Mientras que, a escala nacional, la ocupación hospitalaria ha tenido una reducción del -87 por ciento.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, inició la conferencia advirtiendo que las autoridades esperan que “se mantenga el control” de la epidemia. “La trayectoria podría cambiar si no se mantienen las medidas sanitarias”, comentó el funcionario.

El subsecretario dijo que cada vez hay un interés creciente de las mujeres embarazadas para vacunarse (191,884 han sido vacunadas). Pero reiteró que aquellas que no cumplan esta condición no soliciten adelantar su inmunización. “No intenten registrarse, porque no van a ser llamadas a vacunarse”, advirtió.

Durante la conferencia diaria para reportar el estado de la epidemia, las autoridades sanitarias explicaron que se están haciendo los ajustes necesarios en el sistema de registro para que las personas con discapacidad puedan inscribirse y se pueda hacer una “planeación correcta” de la logística de vacunación.

En cuanto al índice total de vacunación contra el covid-19, López-Gatell Ramírez informó 24 millones 224,273 personas tienen al menos una dosis o las dos de vacunación.

El reporte del número de camas disponibles para pacientes no delicados es de 87 por ciento, y existe una disponibilidad también de 87 por ciento de camas con respirador, las cuales son destinadas para pacientes en estado de gravedad. N