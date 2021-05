Regulador europeo aprueba vacuna anticovid de Pfizer BioNTech para niños de 12 a 15 años | Newsweek México

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el viernes el uso de la vacuna anticovid de Pfizer/BioNTech para los niños entre 12 y 15 años, el primero de esos fármacos para adolescentes en los 27 países de la Unión Europea.

“Como previsto, el comité de medicamentos para uso humano de la EMA aprobó hoy el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech para los adolescentes de entre 12 y 15 años”, declaró Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunación de la EMA, en rueda de prensa.

Este suero será el primero en recibir autorización de la agencia para ser utilizado en adolescentes de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE). Por ahora, se encuentra limitada a personas mayores de 16 años.

EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser

