Estados Unidos aprueba uso de la vacuna de Pfizer para los menores de entre 12 y 15 años | Newsweek México

Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aprobó de manera unánime este miércoles el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus para los menores de entre 12 y 15 años, por lo que se espera que en los próximos días se inicie el plan de inmunización de los más jóvenes.

Se prevé que ahora unas 17 millones de personas más pasen a formar parte del calendario de vacunación en Estados Unidos, que hasta el momento ya ha suministrado unas 263 millones de dosis aproximadamente, entre las cuales hay 117 millones que han percibido ambas dosis, lo que supone el 35,5 por ciento de la población total.

Good news: Adolescents 12 and up can now get the Pfizer COVID-19 vaccine. Hear more from Dr. Walensky about how the COVID-19 vaccine protects kids and their families: pic.twitter.com/PkRMxpBbBc

— President Biden (@POTUS) May 12, 2021