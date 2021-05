Exfuncionario de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono revela evidencia 'convincente' sobre ovnis | Newsweek México

EL EXDIRECTOR del Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), la unidad reservada del Pentágono que estudiaba los ovnis, dice que hay evidencia “convincente” de que los objetos voladores existen y se han visto en el espacio aéreo estadounidense.

Luis Elizondo hace estos comentarios, en una entrevista para CBS, semanas antes de que se publique un informe del gobierno sobre los ovnis. Después de que Bill Whittaker, en 60 Minutes, de CBS, le preguntara si los ovnis —o fenómenos aéreos no identificados (FANI)— eran reales, Elizondo dijo: “Bill, pienso que ya rebasamos eso. El gobierno ya ha declarado oficialmente que son reales. No te lo digo yo, te lo dice el gobierno de Estados Unidos”.

Los ovnis, desde hace mucho desdeñados y relegados a películas y ciencia ficción, han empezado a quitarse la etiqueta de farsa en años recientes después de que se hiciera público un video de encuentros militares estadounidenses de alto perfil con aeronaves de origen desconocido.

En junio de 2020, perdida en la Ley de Autorización de Inteligencia de 2021, el senador Marco Rubio (republicano por Florida) añadió una redacción solicitando que el director de inteligencia nacional y el secretario de Defensa crearan un informe con “un análisis detallado de la información sobre fenómenos aéreos no identificados y reportes de inteligencia”.

Dos meses después, el Pentágono siguió el ejemplo con un enfoque nuevo y más serio, creando un cuerpo especial para investigar los encuentros con aeronaves militares estadounidenses. El informe está programado para ser publicado el próximo mes.

Rubio le ha dicho con anterioridad a Newsweek que quiere ir más allá de los chistes sobre ovnis para asegurarse de que la seguridad nacional estadounidense no esté siendo amenazada.

En la entrevista con CBS, ocurrida este domingo, Whittaker le comentó a Elizondo que decir que los ovnis son reales suena “loco, absurdo”.

“Mira, Bill, yo no, yo no te diré eso, que no suena absurdo. Lo que te digo es real. Le pregunta es: ¿Qué es? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus capacidades?”, expresó Elizondo.

“Imagina una tecnología que pueda dar de 6 a 700 fuerzas g, que pueda volar a 21,000 kilómetros por hora, que pueda evitar el radar y que pueda volar por el aire y el agua y posiblemente el espacio. Y oh, por cierto, no tiene señales obvias de propulsión, ninguna ala, ninguna superficie de control, y aun así puede desafiar los efectos naturales de la gravedad de la tierra. Eso es precisamente lo que vemos”.

Cuando Whittaker le preguntó que podría decirles a los escépticos, Elizondo respondió: “En algunos casos hay explicaciones sencillas de lo que la gente presencia. Pero hay algunos donde no las hay. No estamos simplemente saltando a una conclusión que diga: ‘Oh, eso de allí es un FANI’”.

“Lo estamos haciendo con seriedad absoluta. ¿Es algún tipo nuevo de tecnología de misil de crucero desarrollada por China? ¿Es algún tipo de globo de gran altitud que lleva a cabo reconocimiento? Al final, cuando agotas todas esas conjeturas y aún te quedas con el hecho de que esto está en nuestro espacio aéreo y es real, entonces es cuando se vuelve convincente, y entonces es cuando se vuelve problemático”, añadió.

EL AATIP FUE RESTABLECIDO EN 2020

El exfuncionario pasó dos décadas dirigiendo operaciones de inteligencia militar en Afganistán, Oriente Medio y la Bahía de Guantánamo. En 2010 se hizo cargo del Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), parte de un programa de 22 millones de dólares patrocinado por Harry Reid, el entonces líder en la mayoría del Senado, para investigar los ovnis. Pero muchos en el Pentágono desdeñaron los hallazgos de Elizondo, y el AATIP fue eliminado en 2012.

Elizondo dijo que él y unas pocas personas siguieron investigando de manera independiente.

Christopher Mellon, exsubsecretario adjunto de Defensa encargado de inteligencia para los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, se preocupó porque no se hacía algo con respecto a los FANI. Entonces, Mellon ayudó a Elizondo a promover el asunto en el departamento y en realidad lo llevó hasta el secretario de Defensa mediante filtrarle a The New York Times tres videos de la Armada que parecen mostrar ovnis, lo que lanzó a estos objetos voladores no identificados de vuelta a los reflectores.

En agosto de 2020 regresaron los fondos y el AATIP fue restablecido —ahora bajo el membrete del cuerpo especial FANI—, y ahora se motiva a los miembros del servicio a que reporten encuentros extraños.

Varios pilotos navales han reportado avistamientos de objetos sospechosos que desafiaban las leyes de la física en algunas de sus misiones.

Ryan Graves, un exsargento piloto naval, dijo a CBS que su escuadrón F/A-18F empezó a ver unos FANI sobrevolando el espacio aéreo restringido, en el sureste de Virginia Beach, en 2014.

Comentó que sus pilotos los ven en la costa del Atlántico todo el tiempo. “Todos los días. Todos los días por lo menos por un par de años”, expresó.

El programa reprodujo un video de un fenómeno observado por el escuadrón de Graves en la costa de Jacksonville, Florida, en 2015. Se oye decir a los pilotos, con voz asombrada: “¡Mira esa cosa, está rotando! ¡Por Dios! Todos están en contra del viento, el viento es de 120 nudos hacia el oeste. ¡Ve esa cosa, amigo!”

Graves dijo que los pilotos creen que estos objetos son tecnología espía secreta estadounidense o enemiga. Comentó que con toda probabilidad era un programa de observación de amenazas, probablemente de Rusia o China.

Otros dos pilotos le comentaron al programa que, al entrenar a unos 160 kilómetros al suroeste de San Diego, vieron un objeto como un caramelo Tic Tac que imitaba sus movimientos antes de desaparecer abruptamente. Pocos segundos después, el mismo objeto fue detectado por un barco de la Armada a 96 kilómetros de distancia, dijeron ellos.

El gobierno ha ignorado en gran medida los ovnis desde 1969, cuando cerró su investigación Proyecto Libro Azul. Este registró 12,618 avistamientos de objetos voladores no identificados entre 1947 y 1969. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek