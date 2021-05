Hombre es hospitalizado por covid-19 a pesar de estar vacunado; casos similares son poco comunes | Newsweek México

UN HOMBRE fue hospitalizado por covid-19 a pesar de haber recibido las dos dosis de la vacuna. Sin embargo, los expertos afirman que esos casos de infección posvacunación siguen siendo poco frecuentes.

Brendon Hrepic, de 31 años, de Ohio, Estados Unidos, recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el 19 de abril. El 12 de mayo comenzó a tener síntomas de covid-19, como tos persistente y pérdida del gusto y del olfato. Desde entonces se encuentra hospitalizado debido al virus.

En un video de Hrepic difundido por News 5 Cleveland, se ve al hombre en una cama de hospital con una cánula nasal. Estos dispositivos se utilizan para dar oxígeno a los pacientes.

En los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 se muestra que el fármaco reduce 95 por ciento el riesgo de que una persona desarrolle covid-19 al menos siete días después de recibir la segunda dosis. El nivel de protección y el tiempo requerido para lograrlo varían según el tipo de vacuna.

Hrepic declaró a News 5 Cleveland que antes de hacerse la prueba “pensaba que era bastante poco realista porque ya estoy vacunado… Para estar seguro, acudí a una farmacia CVS donde me hice una prueba rápida, la cual dio un resultado positivo”.

Hrepic añadió: “El médico que me atendió en la sala de emergencias me dijo: ‘Usted es literalmente el peor caso posvacunación que he visto’”.

Hrepic comenzó a sentirse enfermo en los días en que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró que su estado planeaba eliminar casi todas las restricciones debidas al covid-19 el próximo 2 de junio. Hrepic opina que podría ser prematuro que se levanten las restricciones en ese estado.

La Dra. Claudia Hoyen, de los Hospitales Universitarios de Cleveland, declaró a News 5 Cleveland que tales casos son infrecuentes, pero posibles: “Aun cuando una persona haya recibido las dos dosis de la vacuna podría ser una de las cinco de cada 100 personas que no responden a ella”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan en su sitio web que los casos de infección posvacunación no son algo inesperado.

Dichos organismos apuntan: “Las vacunas contra el covid-19 son efectivas y constituyen un elemento muy importante para controlar la pandemia. Sin embargo, ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva para evitar la enfermedad en las personas vacunadas. Existe un pequeño porcentaje de personas totalmente vacunadas que llegan a enfermarse, son hospitalizadas o mueren de covid-19”.

Los CDC añaden: “Existen algunas pruebas de que la vacunación puede hacer que la enfermedad sea menos grave para las personas que la contraen a pesar de estar vacunadas”.

Los CDC definen a la infección posvacunación como el hecho de que una persona presente el virus o antígenos de este en muestras tomadas de su tracto respiratorio 14 días o más después de recibir alguna de las vacunas contra el covid-19 autorizadas por la FDA.

Según los datos más recientes de los CDC, publicados el 10 de mayo, de los más de 115 millones de personas vacunadas contra el covid-19 en Estados Unidos, 1,136 personas con infección posvacunación fueron hospitalizadas y 223 murieron.

De las personas hospitalizadas, 342 fueron asintomáticas o no tuvieron relación con el covid-19, y de las personas fallecidas, 42 fueron asintomáticas o no tuvieron relación con el covid-19, señalan los CDC. Hasta el 20 de mayo se han administrado más de 277 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos.

Después de que un hombre de Arizona presentó un caso de infección posvacunación, el Dr. Ross Goldberg, presidente inmediato anterior de la Asociación Médica de Estados Unidos, declaró a ABC 15 Arizona: “Nadie dijo que [la protección] era de 100 por ciento; en realidad, no hay nada en la medicina que sea 100 por ciento efectivo”.

Andrew Rascon, el paciente en cuestión, dio positivo por covid-19 varios meses después de recibir la vacuna de Pfizer. Declaró a ABC 15 Arizona que perdió el sentido del gusto y del olfato, tenía dolor corporal y de cabeza, y que pronto “sentí cosas en mi cuerpo que nunca antes había sentido”.

Goldberg indicó: “La cantidad es pequeña, pero evidentemente, es un problema cuando le ocurre a alguien… Se trata de mitigar y disminuir el riesgo tanto como sea posible”.

A pesar de sus problemas, Rascon, que trabaja en el área de atención a la salud, señala que las demás personas se deben vacunar. “La vida es muy corta y, por desgracia, he visto cómo algunas personas y amigos han perdido la vida debido al covid-19. Realmente es algo que nos hace pensar y que nos hace querer vivir un poco más”, dijo. N

—∞—

