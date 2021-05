La estación Grand Central de Nueva York, nuevo centro de vacunación para turistas e indecisos | Newsweek México

Algunos son extranjeros que llegaron directamente desde el aeropuerto; otros, neoyorquinos que quieren vacunarse de la manera más sencilla posible: todos pueden, desde este miércoles, ser inmunizados contra el covid-19 en la estación Grand Central de Nueva York, parte de un programa piloto destinado a convencer a los que aún dudan.

Poco después de las 07:00 horas locales, los primeros dispuestos a ser vacunados se alinearon en el gran histórico salón de esta estación ubicada en el corazón de Manhattan para recibir el inmunizante monodosis de Johnson & Johnson.

El operativo fue pensado “para que podamos vacunarnos lo más rápido posible”, y está “abierto a todos, turistas, pasajeros, todos los que pasan por la estación”, subrayó Catherine Rinaldi, una de las responsables de transportes de Nueva York, antes de la apertura.

Y para atraer a más personas, se ofrece un bono de metro de una semana a todos los recién vacunados.

Alrededor de las 08:30H locales, los primeros ingresaron a las cabinas ubicadas detrás de lonas blancas.

Entre ellos, Chuck Smith, de 25 años, desempleado, que llegó especialmente desde el Bronx. Pudo haber sido vacunado antes, más cerca de su casa, pero quería “una vacuna en una sola dosis”, “conveniencia”, y la “historia” de esta estación construida a principios del siglo XX y salvada de la demolición por Jackie Kennedy-Onassis en los años 1970.

John Bovill también estaba en la fila. Empleado de seguros, no tenía prisa por vacunarse porque estuvo infectado con el virus en marzo de 2020, en el punto álgido de la pandemia en Nueva York, e incluso recientemente había dado positivo en anticuerpos.

Pero Bovill quiere poder viajar este verano, explica. “Las aerolíneas van a requerir una vacuna, mi trabajo probablemente también la requiera”, dijo. Ante ese panorama, la estación, de fácil acceso desde su oficina, era una buena oportunidad.

También esperaba su turno una pareja con maletas: Giovanni Torres, de 43 años, y su esposa Ángela, llegados directamente desde el aeropuerto JFK, donde habían aterrizado a las 05:00H de la mañana desde Bogotá.

En Colombia, solo los mayores de 60 años son elegibles para la vacunación por los momentos, dijo. Por eso, hace un mes planearon un viaje de cinco días a Nueva York, donde tienen familia, para vacunarse.

Cuando escucharon el lunes que la primera ciudad estadounidense estaría vacunando en el metro, decidieron hacerlo al pasar.

“No estábamos seguros de que fuera cierto. Vinimos directamente del aeropuerto… ¡y era cierto!”, dijo Torres.

Get vaccinated at Grand Central for free today!

From 8am–1pm daily thru Sun. 5/16, come to Vanderbilt Hall to receive a single-dose COVID-19 vaccine – and pick up a *free* 7-day MetroCard, or 2 one-way @MetroNorth tickets! Walk-ins welcome.

More info: https://t.co/nUTzJ64Bxp pic.twitter.com/jL3dtPNA6G

— Grand Central Terminal (@GrandCentralNYC) May 12, 2021