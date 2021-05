113 millones de dólares, el costo de la cocaína sudamericana hallada en playas británicas | Newsweek México

VARIOS paquetes de cocaína sudamericana con un peso de cerca de una tonelada y valuados en más de 113 millones de dólares estadounidenses fueron descubiertos en el Reino Unido cuando los bultos de droga fueron arrastrados por el mar hacia las cosas de East Sussex.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) confirmó en un comunicado de prensa que había abierto una investigación en relación con los paquetes de droga encontrados. Según informes, los bultos se encontraron este lunes en dos playas separadas, una en Newhaven y la otra en Hastings.

En el informe de la NCA se señala que varios ciudadanos alarmados llamaron inicialmente al Departamento de Policía de Sussex, “que retiró la droga de ambas playas y la llevó a una ubicación segura”.

De acuerdo con un informe de The Argus, la droga fue hallada en la playa, “envuelta en bolsas impermeables atadas a chalecos salvavidas para hacerlas flotar” en el agua.

“Poco antes de las 6:00 horas, la policía recibió un informe sobre un gran número de paquetes en el mar frente a las costas de St. Leonard”, dijo un vocero de la policía a ese medio noticioso.

“En colaboración con la Guarda Costera y el Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex, los paquetes fueron recuperados y serán sometidos a pruebas para determinar su naturaleza”, añadió el vocero. “Más tarde, ese mismo día, se informó sobre más paquetes en las costas de Newhaven. La policía busca determinar si ambos hallazgos están relacionados”.

Posteriormente, la NCA y los organismos de aplicación de la ley de Sussex llevaron a cabo una prueba preliminar y confirmaron la presencia de rastros de cocaína en los paquetes incautados. La NCA señaló que “[también] se llevará a cabo un análisis forense completo”.

En una serie de tuits, la NCA informó que el peso de los paquetes incautados en ambas playas era de 960 kilogramos, poco más de 2,116 libras. Se piensa que el valor de la cocaína en las calles es de alrededor de 80 millones de libras esterlinas, es decir, unos 113 millones 195,760 dólares estadounidenses.

