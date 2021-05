Cierra Hank campaña en Tijuana | Newsweek México

El Candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank, cerró su campaña en la ciudad de Tijuana ante 6 mil simpatizantes en el estadio Caliente.

En el evento masivo, Jorge Hank agradeció la aportación de los tijuanenses a su campaña “que me ayudaron para afianzarnos en la preferencia del electorado”, según comunicado.

También aseguró que, una vez que el voto ciudadano le brinde la posibilidad de dirigir a Baja California, “comenzará una nueva etapa para la entidad, regresaremos a los primeros lugares en todos los rubros”.

El candidato explicó su propuesta de gobierno denominada SED (seguridad, educación y desarrollo), que se afianzará en los primeros meses de su gestión, ya que desde ahora se trabaja en planes y estrategias enfocadas a mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos, dice el comunicado.

“Saben que mi palabra es garantía, que lo que digo lo cumplo y jamás ofrezco algo que no pueda cumplir. De ahí que en mis recorridos sólo he planteado propuestas tangibles, que si el voto de los bajacalifornianos me da trabajo como gobernador “serán una realidad para todos”, dijo Hank.

Agregó que “no hay crecimiento, ni obras, los hospitales y el personal de salud están abandonados, las escuelas llenas de carencias y somos uno de los estados más violentos del país, como resultado de la indolencia de 32 años de malos gobiernos, de dos partidos que lo único que hicieron con nosotros fue quitarnos desarrollo, crecimiento y seguridad”.

Jorge Hank dijo a los miles de simpatizantes que si bien el próximo 06 de junio la decisión es personal “no olvidemos que ese día definiremos si queremos progresar o seguir inmersos en el abandono; pensemos que es un día por seis años de buen gobierno”.