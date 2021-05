Boleta electoral por Tijuana dirá Leyzaola tras registro de hija del militar con orden de aprehensión | Newsweek México

El Partido Encuentro Solidario (PES) presentó a Indira Leyzaola como candidata a la alcaldía de Tijuana, con intención de que aparezca el apellido de su padre, Julián Leyzaola, en las boletas electorales, mientras el Tribunal Federal Electoral resuelve los recursos interpuesto para que le sea reinstalada su candidatura.

En conferencia de prensa, el líder Nacional del PES, Hugo Erick Flores, presentó a los nuevos candidatos para las alcaldías de Tijuana y Mexicali, Indira Leyzaola y Edgar Castillo respectivamente.

Erick Flores explicó a los medios de comunicación que intentaron registrar a Julián Leyzaola porque “solamente queríamos estar en la boletas y que nos ganaran en la urnas” pero el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), negó la candidatura de Julián Leyzaola, después que la Fiscalía General del Estado presentara la orden de aprehensión en contra del candidato.

Ante la negativa del registro y la fecha límite para mandar imprimir las boletas electorales y aparezca el apellido Leyzaola, el PES registró como candidata a Irinda Leyzaola, explicó el líder nacional del Pes

Al tomar la palabra en la conferencia de prensa, la candidata a la alcaldía de Tijuana, Indira Leyzaola, dijo “hoy confirmamos, Leyzaola estará en la boleta electoral, el próximo 6 de junio por una Tijuana con Ley.” al tomar la palabra.

Al ser cuestionada por su trayectoria por su experiencia para ser candidata, respondió “tengo un apellido que me respalda y he estado siempre con los valores que mis padres me han inculcado, vengo representando sus ideales, yo estoy aquí para ayudar y servir y no servirme”, dijo Indira.

Además aseguró que participará en los debates a candidatos que organiza el IEEBC.

“Voy a estar participando y me voy a entrenar para estar preparada para todo lo que venga” expresó.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Mexicali por el PES, Edgar Castillo, dijo sentirse “agradecido de ser incluido en el proyecto ciudadano que está creando el PES”. después de sustituir a la excandidata Elvira Luna.

El líder nacional del PES, Erick Flores negó seguir el esquema de Félix Salgado Macedonio, excandidato en Guerrero, al colocar a su hija como candidata a gobernador, pues señaló que es diferente, allá se trata denuncias por violación y acoso, en cambio el el caso de Leyzaola por “un delito que no existe”.

Julián Leyzaola tiene una orden de aprehensión por el delito de tortura courrido en el 2010, cuando fue exsecretario de seguridad publica en Tijuana, delito perseguido por la FGE.

Flores dijo que no descartan la reinstalación de la candidatura de Julián Leyzaola, están esperando la resolución del Tribunal Federal Electoral, que el caso se encuentra en la sala Guadalajara.

“Todavía no están agotadas las instancias judiciales pero necesitamos hacer campaña”.