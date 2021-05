Biden pide informe para conocer si el covid-19 surgió de un animal o de un laboratorio | Newsweek México

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el miércoles a las agencias de inteligencia de su país que le informen en los próximos tres meses sobre si el covid-19 surgió por primera vez en China de una fuente animal o de un accidente de laboratorio.

“A principios de 2020, cuando surgió covid-19, llamé a los CDC para acceder a China para aprender sobre el virus para que pudiéramos luchar contra ella de manera más efectiva. El incumplimiento de nuestros inspectores en el terreno en esos primeros meses siempre dificultará cualquier investigación sobre el origen de covid-19.

“Sin embargo, poco después de que me convertí en presidente, en marzo, pedí preparar un informe sobre su análisis más actualizado de los orígenes de covid-19, incluido si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Recibí ese informe a principios de este mes, y pedí un seguimiento adicional”, escribió Biden en un comunicado.

También dijo que a partir de este miércoles la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos investigará esos dos escenarios probables, ya que todavía no ha llegado a una conclusión definitiva sobre esa pregunta.

La posición actual de los expertos es: “Si bien dos elementos en el IC se inclinan hacia el antiguo escenario y uno se inclina más hacia este último, cada uno con confianza baja o moderada, la mayoría de los elementos no creen que haya suficiente información para evaluar si uno es más probable que el otro”.

Biden informó que pidió a sus agencias de inteligencia que redoblen esfuerzos para recopilar y analizar información que podría acercarse a una conclusión definitiva, y para darle una respuesta en 90 días.

“Como parte de ese informe, he pedido áreas de más consultas que pueden ser necesarias, incluidas preguntas específicas para China. También he pedido que este esfuerzo incluya el trabajo de nuestros laboratorios nacionales y otras agencias de nuestro gobierno para aumentar los esfuerzos de la comunidad de inteligencia. Y le he pedido a la comunidad de inteligencia que mantenga al Congreso plenamente informado de su trabajo”.

Los Estados Unidos también seguirán trabajando con compañeros de ideas afines en todo el mundo para presionar China para participar en una investigación internacional completa, transparente, basada en la evidencia y brindar acceso a todos los datos y evidencia relevantes, puntualizó Biden. N