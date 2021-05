Alemania reconoce haber perpetrado un "genocidio" en Namibia | Newsweek México

Alemania reconoció por primera vez este viernes que perpetró un “genocidio” contra las poblaciones de las etnias hereros y namas de Namibia a principios del siglo XX, durante el periodo colonial, una decisión recibida como un “paso en la dirección correcta” por las autoridades del país africano.

“Desde el punto de vista actual, hoy calificaremos estos acontecimientos como lo que son: un genocidio”, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, en un comunicado.

Alemania anunció además, que va a entregar al país 1,100 millones de euros (1,340 millones de dólares) en ayuda al desarrollo y la reconstrucción.

Esta suma se entregará repartida en un periodo de 30 años y debe beneficiar en prioridad a los descendientes de estas dos etnias. Desde el punto de vista jurídico, no se trata de una compensación y este reconocimiento no abre en ningún caso la vía a una “demanda legal de indemnización”.

“La aceptación por parte de Alemania de que se cometió un genocidio es un primer paso en la dirección correcta”, dijo a la AFP Alfredo Hengari, el vocero del presidente namibio Hage Geingob. “Es la base de la segunda etapa, que consiste en disculparse y prever una reparación”, dijo.

El presidente de Namibia organizará en las semanas venideras encuentros con los responsables de las comunidades de hereros y namas, sobre las “modalidades de aplicación de lo acordado con Alemania”, dijo Hengari.

Todo esto es fruto de cinco años de duras negociaciones entre los dos países.

Namibia estuvo colonizado por Alemania entre 1884 y 1915. Los colonos alemanes mataron a decenas de miles de hereros y namas durante las masacres perpetradas entre 1904 y 1908, consideradas por numerosos historiadores como el primer genocidio del siglo XX.

Wir haben heute nur ein Wort für das, was die deutsche Kolonialbesatzung zwischen 1904 und 1908 in #Namibia verübt hat: Völkermord. Umso mehr hoffe ich, dass wir heute einen wichtigen Schritt in Richtung Versöhnung gehen können. (1/2)

