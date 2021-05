Aguascalientes pasa al color verde en semáforo epidemiológico federal | Newsweek México

A partir del próximo lunes, Aguascalientes pasará al color verde del semáforo epidemiológico federal, con lo que se podrán flexibilizar algunas medidas de restricción de la movilidad comunitaria y alistar el regreso a clases presenciales.

En rueda de prensa, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal notificó el status de la entidad, en donde pasará del color amarillo al verde en el semáforo que guía las estrategias de contención de la pandemia del Covid-19 desde junio de 2020.

“En algunas horas la Secretaría de Salud del gobierno federal dará a conocer su semáforo y tenemos una hojita que es el estimado preliminar del riesgo epidémico del Covid-19, es una hojita oficial completamente, donde ya marca a Aguascalientes como verde y esto significa ya planear otras actividades”.

El anuncio oficial se realizará en la rueda de prensa vespertina del gobierno federal, en donde se presentará la actualización del semáforo epidemiológico para las próximas dos semanas.

En el último semáforo, vigente del 10 al 23 de mayo, 14 entidades federativas se encontraban en color verde, 15 en amarillo (incluido Aguascalientes), tres en naranja y ningún estado se mantenía en color rojo.

No obstante, el mandatario estatal hizo hincapié en que el tránsito de Aguascalientes al nivel de riesgo mínimo en la pandemia del Covid-19 no significa que se deben dejar de lado los protocolos sanitarios y las medidas de protección, por lo que exhortó a la población a no bajar la guardia para evitar un nuevo repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones.

“Tampoco no significa que ya echemos las campanas al vuelo, debemos de mantener todos los cuidados necesarios (…), la batalla no ha terminado, debemos de seguir conscientes de que debemos de seguir cuidándonos con los protocolos sanitarios, manteniendo la salud de cada uno de nosotros”.

Por su parte, el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez, mencionó que desde diciembre a la fecha se han tenido los indicadores de la pandemia con tendencia a la baja, lo que ha permitido un status manejable, con amplia disposición de camas para la atención de pacientes graves y con un mayor control de los nuevos contagios.

“Fue muy difícil al principio, afortunadamente, con pasos adelantados en todo momento y previniendo a futuro, pudimos superar la crisis en dos veces, que se nos presentaron condiciones muy críticas, pero desde diciembre para acá comenzamos a tener un comportamiento progresivo pero lento, a la baja, se tomaron medidas extras y esto está llegando al nivel más pequeño de riesgo o mínimo”.

Finalmente, hizo un reconocimiento al personal médico que ha estado al frente de la batalla contra la pandemia, que logró maximizar los esfuerzos para superar los momentos más álgidos de la contingencia sanitaria.

“Hubo la actitud de parte de todos los sectores del área médica, de siempre seguir apoyando las indicaciones que se dieran desde el sector salud; la preocupación siempre fue primero salvar las vidas que sean necesarias y no olvidarnos que la economía debe de ir de la mano de la salud, fueron tiempos muy difícil de enfrentarlos, pero finalmente estamos llegando a un término”, subrayó.