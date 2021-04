Más de cien muertos por el naufragio de un barco en el Mediterráneo | Newsweek México

Más de cien migrantes y refugiados murieron tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Libia, en el Mediterráneo, según la ONG SOS Mediterranée, cuyo barco, ‘Ocean Viking’, ha localizado al menos una decena de cadáveres en la zona en la que se produjo el naufragio, donde no se ha hallado ningún superviviente.

SOS Méditerranée había recibido una alerta el martes por parte de Alarm Phone, un grupo de voluntarios que informa de los migrantes que se encuentran en dificultad en alta mar, sobre la presencia de tres embarcaciones en las aguas internacionales próximas al litoral libio.

El Ocean Viking, la embarcación humanitaria de esta oenegé, y barcos de mercaderías se acercaron a la zona a pesar de unas condiciones de navegación difíciles, con olas de seis metros.

"Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat."

Uno de los barcos de mercaderías encontró tres cuerpos y luego un aparato de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, halló los restos de la embarcación neumática.

“Tras horas de búsqueda, nuestro peor miedo se ha hecho realidad. La tripulación del ‘Ocean Viking’ tuvo que presenciar las devastadoras consecuencias del naufragio de un bote de goma al noreste de Trípoli. Se había alertado de que estaba en peligro con alrededor de 130 personas a bordo el miércoles por la mañana”, explicó la coordinadora de Búsqueda y Rescate del ‘Ocean Viking’, Luisa Albera.

“No tenemos ninguna esperanza de encontrar a supervivientes”, reconoció Emmanuelle Chaze, una periodista que forma parte de la tripulación del barco humanitario, en una entrevista telefónica con la AFP.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha apuntado a través de su perfil oficial de Twitter que el centenar de tripulantes del barco puede haber fallecido en el naufragio, citando al comunicado de la organización SOS Mediterranée. “Nos entristece esta última tragedia y renovamos nuestro llamado a los estados para que reubiquen los buques de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo”, ha demandado la OIM.

