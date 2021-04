Más de 970 hectáreas forestales se han perdido por incendios en Aguascalientes | Newsweek México

Entre el 2020 y 2021, en Aguascalientes se han registrado al menos 18 incendios en áreas forestales que han consumido más de 977 hectáreas de vegetación, lo equivalente a 1,368 canchas de futbol profesionales, con pérdidas económicas que superan el millón de pesos, según datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

De acuerdo a los datos proporcionados como respuesta a la solicitud de información de folio 1616100015421 a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante el 2020 y hasta marzo del 2021, se habían contabilizado 18 siniestros en áreas forestales del estado, lo que derivó en importantes pérdidas de especies vegetales y animales.

En 2020 se contabilizaron seis incendios y en los primeros tres meses del año en curso, seis.

Los municipios más proclives a las conflagraciones forestales han sido Aguascalientes, Jesús María y San José de Gracia.

La mayoría de los incendios que se han registrado en los últimos dos años han sido en la temporada “fuerte” de este tipo de incidentes, en los primeros cuatro meses del año, y únicamente dos eventos se presentaron en junio y agosto.

El incendio que provocó una mayor pérdida de vegetación fue el registrado el pasado 14 de marzo en la comunidad de Arroyo Seco en Jesús María, cuyas pérdidas fueron de 218.6 hectáreas (174.9 has. de tipo herbáceo, 32.8 has. de tipo arbustivo y 10.9 has. de arbolado adulto. En las labores de sofocamiento participaron 150 personas entre combatientes de CONAFOR y rurales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), elementos de Protección Civil Estatal, Municipal y Bomberos, así como activistas y voluntarios.

A pesar de ser el incendio de mayor extensión no fue el de mayor pérdida económica, pues los daños fueron cuantificados en 61 mil 321 pesos.

El siniestro con mayor pérdida económica fue el registrado en la comunidad El Varal en el municipio de Aguascalientes el 6 de junio de 2020 en el que se perdieron 112.7 hectáreas, pero que tuvo una pérdida económica estimada de 554 mil 874 pesos. De las hectáreas siniestradas, 79.1 fueron de vegetación herbácea y 33.6 arbustiva. En las labores de sofocamiento participaron 98 personas.

Otro siniestro cuantioso fue el suscitado en los ejidos El Aurero, La Loma y El Refugio en Jesús María el 6 de febrero de 2021, en el que se perdieron 88.2 hectáreas, con un valor de 192 mil 293 pesos. En los trabajos para apagar el incendio participaron 146 personas de distintas dependencias a nivel municipal, estatal y federal.

A continuación, se presenta la información desglosada de cada incendio forestal registrado en 2021: