Marina del Pilar persigue el sueño de su infancia | Newsweek México

Sus padres le inculcaron el interés por la política y desde niña quiere ser la primera gobernadora de Baja California.

De padres abogados y académicos, Marina el Pilar Ávila Olmeda creció rodeada de un ambiente de leyes y política, recorriendo los pasillos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Mexicali, practicando actividades deportivas y su pasatiempo favorito, montar a caballo.

Siempre rodeada de temas políticos por la profesión de sus padres, dice haber soñado con ser gobernadora de Baja California desde que era niña. Ahora intenta cumplirlo en una contienda con otros seis interesados.

En su caso, fue abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, que se compone de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En 6 años de carrera política, fue candidata a diputada local y elegida como diputada federal y alcaldesa de Mexicali por Morena, su partido.

Sin embargo, recuerda varios obstáculos en su camino.

En las cuatro elecciones que ha participado a la fecha, se enfrentó a situaciones de violencia política de género. Sufrió hostigamiento y acoso sexual dentro de su partido.

La siguiente entrevista fue editada por motivo de espacio.

—¿Cómo recuerda su niñez?

—Fui una niña muy feliz, muy apapachada por mi papá y mi mamá. Los mejores recuerdos de mi infancia fueron en los pasillos de la UABC, que recorría mientras mi mamá daba clases. Me llevaba con ella para estar conmigo y cumplir con sus labores profesionales.

—¿Sus padres que estudiaron?

—Mis papás son abogados y ambos dieron clases. Mi papá dio clases muchos años en distintas universidades y CBTIS 21, además de litigar. Mi mamá toda su vida fue catedrática en la facultad de Derecho y en rectoría de la UABC.

—¿Cuáles eran sus materias favoritas?

—Ciencias naturales e historia eran de mis favoritas. Los deportes se me daban de manera natural y mi mamá me inculcó el tema cultural, como el piano, la música, el arte, más de fuerzas que de ganas, pero hoy le agradezco que haya insistido.

—¿Cuál era su pasatiempo favorito?

—Montar, me gustaba mucho irme a lienzo charro, subirme a mi caballo, entrenar como escaramuza, donde estuve varios años de mi infancia y de mi juventud. Al terminar (el entrenamiento) bañaba mi caballo, le limpiaba sus patas. Los caballos se hicieron mi mayor pasatiempo, incluso hoy en día cada vez que veo uno no puedo evitar subirme.

—Cuando era niña ¿qué quería ser de adulta?

—Siempre me motivó el servicio público, la verdad es que yo sí puedo decir que de niña soñé con ser la primera gobernadora del estado, pero uno lo ve como un sueño guajiro, como niño. En mi casa no se veían caricaturas, se veían las noticias, se escuchaban los informes de 4 o 5 horas de los presidentes de la república. Crecí escuchando hablar de política a mi alrededor y era algo que siempre lo tuve dentro de mí.

—¿Qué personajes político local es a quien más admira?

—Admiro mucho a las mujeres que tantos años han luchado dentro de sus institutos políticos y que han trabajado para fortalecer la democracia en nuestro estado. Admiro que el ingeniero Jaime Bonilla se ha convertido en el primer gobernador de alternancia, después de 30 años de panismo.

—¿Por qué deben votar los bajacalifornianos por usted?

—Porque tengo la experiencia para hacerlo, se gestionar, comunicar y coordinar con los distintos órdenes del gobierno. En un año y medio (como alcaldesa) de Mexicali entregué una mucho mejor ciudad de la que a mí me entregaron en 2019, con las finanzas más sanas en su historia, con la incidencia delictiva más baja de los últimos 11 años. Bajamos la tarifa del transporte público, invertimos la mayor cantidad de recursos en obra pública e infraestructura deportiva. Soy una mujer de resultados y de trabajo, no vengo aquí a perder el tiempo.

—¿Por qué cree que aumentó la percepción de inseguridad en Mexicali durante el último trimestre del año pasado?

—Creo que tiene mucho que ver con el tema de pandillerismo y de narcomenudeo, este pleito por las esquinas es lo que ha generado esta percepción de la inseguridad, sin embargo los delitos de carácter doméstico o patrimonial han ido a la baja.

—¿Cuáles serían las prioridades de su gobierno?

—Seguridad, educación, salud y economía.

—¿Cuál será su primera acción de gobierno?

—Reunirnos con todas las autoridades en materia de seguridad pública para entablar una estrategia en la cual podamos combatir la violencia que se vive en el estado. Y también con todos los sectores económicos de nuestro estado para continuar con el desarrollo y crecimiento económico.

—¿Qué propuestas tiene para la niñez?

—Vamos a reaperturar las instancias infantiles para menores de tres años y apoyar a madres trabajadoras. También vamos a implementar un programa de activación deportiva en todos los niveles de educación básica para niños y niñas. Daremos becas al inicio de clases con la finalidad de comprar útiles escolares y uniformes. Crearemos escuelas de tiempo completo. La enseñanza del inglés como segunda lengua, desde el preescolar hasta la educación media superior, además de los desayunos calientes.

—Son tres candidatas a la gubernatura, ¿qué le dirá a las electoras para que voten por usted para representarlas?

—Puedo decirles a mis congéneres que estamos aquí para trabajar juntas, que vean el trabajo que hemos venido realizando, mi perfil profesional, mi preparación, el ejercicio de mis funciones, mi corta o larga vida profesional ha sido dentro del servicio público.

—¿Ha experimentado violencia política de género?

—Cuando manifesté mi intención de participar por una candidatura, el delegado de Morena de Baja California en 2018 me dijo que yo le gustaba mucho. En ese momento no entendí que era violencia. Incluso me disculpé con él si en algún momento tuve alguna conducta que pudiera malinterpretarse, y seguí trabajando con la limitación que recibí de esta persona. Aún así logré ser candidata. Fue algo que me guardé mucho tiempo porque me daba vergüenza compartirlo.

También en 2019 me enfrenté a una campaña sumamente violenta hacia mi persona, imagen física, el hecho de ser mujer joven y mamá soltera en aquel momento. No escatimaron en meterse con mi vida privada, con mi hija, incluso lo siguen haciendo. Cuando resulté ganadora de la encuesta interna (para gobernadora), al día siguiente ya estaban haciendo comentarios al respecto, de cómo había ganado esta candidatura, metiéndose con la paternidad de mi hija.

—¿Se identifica como feminista?

—Me identifico como una luchadora de los derechos de las mujeres y de los hombres, de todas y todo, en igualdad de condiciones.

—Su esposo Carlos, ¿qué rol tendría en caso de usted ganar la gubernatura?

—El de mi compañero, mi esposo, mi mejor amigo, mi primera y última reunión del día. Me respeta y respeta mis aspiraciones, está a un lado mío apoyándome siempre.

—Si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le diría Marina adulta a Marina de niña?

—Que nunca deje de creer, ni de intentarlo, que no le tenga miedo al fracaso. Que disfrute su infancia, la goce, que salga patinar a la calle, juegue mucho con mis muñecas, porque sólo se es niño muy poco tiempo en la vida, y la mayor parte del tiempo voy a ser adulta, y voy a tener que manejar problemas y mucha responsabilidad, eso me diría.

—¿Algún mensaje para la niñez de Baja California?

—Trabajen muy duro, que luchen por sus sueños, que construyan sus habilidades, que construyan sus metas. Tienen derecho a tirar la toalla, pero siempre que la levanten.