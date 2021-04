Conversación con LP: 'El amor es importante en tiempos de pandemia' | Newsweek México

“HOLD me like you never lost your patience / Tell me that you love me more than hate me all the time / And you’re still mine”… Si has leído estos versos cantando entonces recordarás que, en 2017, la cantautora LP lanzó el tema “Lost on you”, del que se desprenden estos versos, en el álbum que comparte el mismo título que la canción.

En ese año, el tema “Lost On You”, de la compositora y cantante Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, alcanzó un gran éxito al convertirse en la canción principal de dicho álbum. Incluso, se posicionó en el número uno de las listas musicales de 18 países y superó los 1,000 millones de flujos.

En México y Francia ha sido certificado con Diamante, y con 4x Platino en Italia. Ahí mismo, en Europa, obtuvo Platino en Grecia y Polonia; pero en Bélgica y Suiza se posicionó en Oro. De esta manera, LP se introdujo en el mercado musical con canciones que van desde el género folk como sucede con “Lost on you” y algunos beats en temas como “Up Against Me”, del mismo disco.

Tanto el álbum Lost on you, Forever For Now, en una edición especial, Heart to Mouth y el disco con temas en vivo del Live in Moscow continúan deleitando a los escuchas de LP con la energía musical y la sinceridad en los temas y emociones que la cantautora deja en cada una de sus canciones.

Con LP, nacida en Estados Unidos hace 40 años, el sentimiento para hablar del amor, desde cualquier trinchera, se disfruta en la guitarra, la batería, los teclados o el pandero, así como su característico silbido. Se trata de una artista que le habla a los errores y aciertos durante una relación de pareja, pero también ahonda, desde la música, el extraño sentimiento de añorar los momentos y presencias de los amores que fueron y hoy ya no están.

A tres años de este primer éxito, y muchos otros más, LP vuelve con tres temas que formarán parte de su nuevo material discográfico: “One Last Time”, el cual ya tuvo estreno del video oficial el pasado mes de marzo; y con él, los temas “The One That You Love” y “How Low Can You Go”.

Ambas canciones se lanzaron en julio y noviembre de 2020, respectivamente, donde “The One That You Love” llegó al top 40 en Francia —tras su debut—, acumulando más de 14 millones de streams en Spotify y 17 millones de reproducciones de videos en YouTube.

Previo a la presentación del video de la canción “One Last Time”, LP explica que este proyecto intenta capturar el drama inherente de la canción, “donde los días que compartes con tu amor y tus amigos significan realmente todo al final. Nunca sabemos quién o lo que nos alejará de esos momentos”.

En entrevista con Newsweek México, LP habla de la importancia del amor a un año de la pandemia y cómo la conexión de la música y los sentimientos en sus canciones permiten que otros u otras se identifiquen con las experiencias que la artista y compositora neoyorkina refleja en sus letras.

—¿Consideras que el amor es importante aún durante la pandemia?

—Claro que es realmente importante. Lo veo como algo que necesitas porque lo puedes tener. Puedes obtenerlo o lo vas a conseguir, lo tienes y descubres si quieres tenerlo. El amor es un algo importante y hay muchas razones por las que lo digo, pero creo que el amor es importante en tiempos de pandemia.

—Y en estos tiempos, ¿consideras que aún es difícil hablar de los sentimientos como el amor?

—Sí lo creo. Eso lo he escrito durante las canciones porque me pareció fácil que, hablar de mis sentimientos en las canciones es bueno o no, ja, ja, ja… No lo sé, pero creo que lo que siento, a veces, es necesario escribirlo como para sacarlo. Es como una expectativa para hablar de eso. Incluso de mis causas con personas, pero en canciones.

—¿Qué significado guarda para ti tu reciente tema, “One Last Time”, así como el amor en un ámbito personal?

—El significado del amor es una cosa a la que muchas veces me refiero, una sensación que resulta ser fácil para alguien. Quiero decir, es una pasión —siempre—, y esa es la parte difícil porque como pasión no lo es siempre. Es decir, después de mucho tiempo para aparecer, sabes si algo es fácil o te gusta y te da paz.

“Así que decides pelear por mantener esa pasión, pero también por mantener esa paz. Creo que esa es, probablemente, una de las cosas típicas de los románticos con sus excepciones, es mantener un equilibrio. Creo comprender a un sinfín de personas que pueden amar de la misma manera”.

—¿Te imaginabas en este punto colocando sobre la mesa estos temas a través de la música en tus canciones?

—Creo que la honestidad es una parte importante de decir. Hay una honestidad decepcionante, que es como un aprendiz que conoces o como las cosas de las que no queremos hablar o que no queremos todavía. En algún momento sabes que la honestidad es solo un tipo porque también pienso en la deshonestidad en cuanto a las cosas, simplemente.

“En absoluto, hay que entender que esto es solo una opinión, y pienso que en mis canciones o mi opinión sobre la honestidad son solo eso. También es cierto que a algunas personas no les agraden mis canciones — sonríe LP al realizar una seña obscena con la mano—. Lo siento, ‘pero esta es mi triste historia’ —sonríe—. Solo soy música y escribo cómo me siento”.

—Aunque mucha gente puede identificarse con tus letras y tu música, ¿es claro que está conexión entre la música y la honestidad de los sentimientos también identifica a quienes te escuchan?

—Oh, claro. También lo creo porque siento que, con la gente, realmente, puedo pensarlo así. Incluso cuando quiero escribir una canción siento cómo lo hago conmigo misma. Primero, me separo de mí misma, hablo conmigo misma sobre y me pregunto si tengo la razón o no la tengo. Sí tienes razón o no tienes toda la razón, entonces sí siento que soy yo.

—¿De alguna manera la canción “One last time” nos ayuda a valorar más a las personas que amas cuando ya no están?

—Espero que sí. Sabes, me refiero a una parte de ellos, así que si eso te enseña [la canción] me inspira a disfrutar más el tiempo que tienes con ellas, porque al fin no sabes cuánto tiempo una persona va a dejar de ser cercana a ti. En la canción, es el recuerdo que tengo de conversaciones con una mujer.

“Este sencillo trata sobre la naturaleza fugaz de las relaciones, románticas o no, y sobre cómo cada momento es precioso. No importa lo poco o mucho que obtengamos de alguien, nos encontramos fantaseando con el pasado con ellos y las cosas que deseamos haber dicho o hecho antes de que terminara nuestro tiempo juntos”.

“One Last Time” es un tema que LP escribió en Atenas, Grecia, y San José del Cabo, México, con su colaborador Mike del Río, coguionista y productor. La canción toca fibras muy emocionales del corazón mientras la música hace que los oyentes canten y bailen.

—Finalmente, ¿cómo combinas el escribir para otros artistas y elegir las canciones que quieres para ti?

—Es bastante fácil, realmente no escribo para la gente. La mayoría de las canciones están listas para mí o para otras personas. Donde sea que escriba para mí misma y luego si toman [otros artistas] la canción que grabarán en un disco le da punch a la canción al grabarla, escucharla y cantarla.

“Escribo para mí e intento siempre que sea lo más universal que pueda. También se trata de algo muy específico con mi situación en simplemente como me sienta para escribirlo. Siempre con cosas universales en mi corazón, supongo”. N