Encabeza Héctor Mares jornada de promoción en el Distrito 6 | Newsweek México

El candidato a diputado federal de MORENA, Héctor Mares Cossío, y su equipo de trabajo realizaron una jornada de promoción el miércoles 14 de abril en sitios icónicos del distrito 06, como Las Cinco Esquinas o la colonia Alemán en Tijuana.

“Conforme pasan los días de esta campaña en la que nos estamos poniendo a las órdenes de la ciudadanía”, dijo el candidato en un comunicado.

Su suplente a la candidatura es Felipe Lameiro y explicó que a la ciudadanía no le pueden fallar y deben de darle continuidad a los programas que se han implementado pues reiteró que no pueden dar pasos para atrás.

Mares Cossío aseguró que si es elegido como diputado, los principios de no mentir, no robar y no traicionar deberán ser respetados para tener un gobierno austero y garantizar el acceso a la salud como un derecho universal entre otros.