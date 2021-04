Cuál es la nueva moneda digital de Amazon y por qué se lanzará en México | Newsweek México

¿Qué podría suponer el lanzamiento de la moneda digital del “jardín vallado”

de Amazon para la empresa y los mercados emergentes en México?

LAS MONEDAS digitales están siendo el centro de atención y Amazon parece estar listo para aprovechar su popularidad con una nueva moneda digital que según se sabe se lanzará en México. Siguiendo el intento anterior de Amazon de crear amazon coins, esto puede parecer extraño, pero los beneficios pueden ser muy grandes.

Otras importantes empresas que ofrecen servicios en línea, como Facebook, han llevado a cabo sus propios intentos de aprovechar la locura desatada por las criptomonedas para crear monedas centralizadas. La pregunta es: ¿por qué ahora y por qué México?

¿Cuál es la nueva moneda digital de Amazon? El gigante del comercio electrónico se ha mostrado tímido a la hora de desvelar sus intenciones en México. Una serie de puestos de trabajo, ahora retirados, insinuaban que el producto permitirá a los clientes convertir su dinero en efectivo en una moneda digital. También dieron a entender que la organización dirigirá el producto a los mercados emergentes con México como su primer campo de pruebas.

Amazon aún no ha realizado ningún anuncio oficial con relación a esta moneda digital. No está claro si el equipo se basará en su oferta de productos de amazon coins existente o creará un nuevo producto desde cero. No obstante, hay una cosa clara: crear su propia moneda tiene beneficios reales.

¿Por qué Amazon necesitaría su propia moneda? Las monedas digitales no son innovadoras, pero pueden crear un valor real. De hecho, si juega a videojuegos, probablemente ya las habrá usado. El popular juego gratuito Battle Royale Fortnite usa v-bucks para permitir a los usuarios comprar artículos dentro de la plataforma. El crédito de la tienda también se puede considerar una especie de moneda digital rudimentaria.

El motivo por el que los pagos digitales son tan populares es porque inmediatamente atrapan a un usuario en una plataforma. Esto facilita que una plataforma procese pagos en diversas monedas al proporcionar un precio único “en la plataforma” para varios servicios.

¿Qué es un jardín vallado? Además, se pueden usar para crear o apoyar un “jardín vallado”. Un jardín vallado es una plataforma de internet que incita a los usuarios a sociabilizar y realizar transacciones dentro de sus “límites”. Por lo general, el diseño del sitio, los algoritmos, las recompensas por lealtad y el modelo de ganancias hacen que el usuario pase el mayor tiempo posible en el sitio en comparación con el resto de sitios web de internet.

Por ejemplo, algunas personas describen Facebook como un “jardín vallado” porque los usuarios pueden leer noticias, comunicarse con amigos y enviarles mensajes de texto, transmitir videos en tiempo real, comprar productos y servicios, participar en concursos, ver películas, hacer publicidad, promocionar su negocio e incluso donar dinero a organizaciones sin ánimo de lucro.

En ocasiones, también se denomina a Apple/iOS, Google y Amazon “jardines vallados”. Los jardines vallados pueden ser lucrativos en el sentido de que crean y cultivan un mercado cautivo y pueden hacer que el coste de cambiar de servicio sea significativamente superior.

En el caso de los mercados emergentes, la otra ventaja de crear un “jardín amurallado” es que puede evitar problemas asociados con los precios regionales. Esto es particularmente aplicable a los mercados en los que hay un gran sector de la población que no puede acceder a los servicios bancarios. Ahí es donde México entra en juego.

¿POR QUÉ AMAZON TIENE A MÉXICO COMO PÚBLICO POTENCIAL?

México es un mercado importante, pero la penetración bancaria sigue siendo reducida. Solo alrededor del 41 por ciento de la población tiene acceso a servicios bancarios, ya sea a través de banca electrónica o mediante una cuenta bancaria tradicional.

Esto supone que una gran parte de la población no puede usar fácilmente los servicios de Amazon. Las monedas digitales de Amazon podrían permitir realizar pagos más grandes, como una transferencia bancaria, para recargar el saldo de Amazon y contribuir a que el usuario pueda gastar dinero.

Amazon podría aprovechar esto para facilitar a los mexicanos el uso de la plataforma de comercio electrónico, particularmente mediante la oferta de descuentos exclusivos por usar su moneda digital. Esto ayudaría a la empresa a captar los mercados emergentes más rápido y garantizar la lealtad hacia la marca dentro de su propio jardín vallado. En caso de que la prueba en México se supere con éxito, probablemente se implementen características similares en otros mercados.

¿Amazon está creando una criptomoneda? Si bien los términos “moneda digital” y “criptomoneda” en muchas ocasiones se usan indistintamente, son dos cosas distintas. Mientras que las criptomonedas como bitcóin están descentralizadas y dependen de una cadena de bloques pública, las monedas digitales no necesitan la tecnología de cadena de bloques para poder funcionar. De hecho, podrían tener el efecto inadvertido de reducir la escalabilidad de una plataforma debido a los requisitos de consenso de la evidencia de trabajo.

Los problemas como la escalabilidad y la descentralización hacen que resulte poco probable que empresas como Amazon creen una criptomoneda para su cometido. Es posible que todo lo que están creando siga tratándose de un proyecto centralizado durante algún tiempo, o lo sea de forma permanente.

La última razón por la que hay pocas probabilidades de que Amazon cree una verdadera criptomoneda es lo que sucedió con la libra de Facebook. Cuando se anunció en 2019, la libra inicialmente contaba con el respaldo de varios proveedores importantes de servicios de pago, entre los que se incluía Mastercard. No obstante, los reguladores globales pronto se mostraron preocupados por si el proyecto de las criptomonedas contribuía a que hubiera riesgo de blanqueamiento de dinero y, como consecuencia, muchos de los primeros patrocinadores se retiraron.

Si bien la libra de Facebook todavía no está acabada, esto dañó significativamente la reputación de Facebook. Es probable que Amazon trate de evitar que vuelva a suceder esto asegurándose de tener un control total sobre su tecnología.

Sean los que sean los objetivos finales de Amazon, la implantación de esta moneda digital podría ser una gran noticia para México. Ofrecerá a los consumidores mexicanos una forma más fácil de acceder a los productos de Amazon y podría aliviar muchos de los problemas de los mexicanos en cuanto al uso del comercio electrónico.

Sin embargo, tendremos que esperar a que Amazon lo anuncie de manera oficial antes de saber exactamente los planes de la organización. N

—∞—

Toni Allen es editor en jefe de Commodity.com. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.