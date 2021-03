Vientos frescos deben soplar en Mérida y retomar su crecimiento | Newsweek México

El presidente de la Fundación Echazarreta por Alta Gamma Latinoamérica, Rafael Echazarreta asegura que es tiempo de consolidar nuevos liderazgos en la política con una visión más amplia que lleve un perfil emprendedor, de apertura social e incluyente que garantice tomar las mejores decisiones en beneficio de la gente.

El líder quien aspira a ser candidato por Morena a la alcaldía de Mérida, afirma que hay ciudadanos y empresarios limpios, preparados, con una visión compatible con la Cuarta Transformación de servir a la nación, no traicionar al pueblo y no ser corrupto o tener un pasado vergonzante poco transparente.

“Nunca he tenido un cargo de elección popular y ahora desde la sociedad, como promotor de la cultura, la educación, la tecnología y el desarrollo en la comunidad en que vivo, es tiempo de dar todavía más a la gente en estos nuevos tiempos de retos ciudadanos para desterrar la corrupción de políticos tradicionales que se quieren enquistar en el poder”, sostiene el precandidato a alcalde.

Miembro del Colegio de la Defensa Nacional donde cursa la maestría en Seguridad Nacional, insiste en que llegó el tiempo a Yucatán para consolidar los ejes democráticos, equitativos e incluyentes de la Cuarta Transformación, y la apertura a estos perfiles de liderazgo ciudadano van a consolidar los proyectos de cambio en México así como de desarrollo para el sureste del país, teniendo como punto de referencia a Mérida.

Productor y director general de la magna exposición “El Universo de Leonardo da Vinci”, considerada la exposición itinerante más innovadora y grande del mundo que ya se exhibió en Mérida, asegura que con arte y cultura se puede regenerar el tejido social dañado por malas decisiones gubernamentales en los últimos años, violencia y corrupción que han enriquecido a los políticos tradicionales.

Merecedor de reconocimientos y distinciones por su trabajo altruista en beneficio del desarrollo social y la salud, por su promoción de la cultura y el arte por organismos internacionales como la ONU y la UNICEF en los que ha sido parte de misiones de ayuda humanitaria, Rafael Echazarreta afirma que desde una trinchera ciudadana, sin intereses partidistas o ambiciones de grupos políticos, quiere transformar a la capital de Yucatán, darle mayor equidad social y aprovechar el desarrollo que va a traer el Tren Maya a toda la región.

“México requiere de valor agregado para continuar su desarrollo y crecimiento, en el sureste el Tren Maya se lo puede dar, así como la tecnología y la educación. Tenemos una posición geopolítica privilegiada, nuestra calidad humana y profesional como mexicanos es apreciada, pero necesitamos detonarla, impulsarla para generar la mejor versión de nosotros, de los yucatecos en mi caso y recuperar lo que la pandemia nos paró temporalmente”, afirma.

Como un ejemplo de contribución a la Cuarta Transformación y de una visión de crecimiento, Rafael Echazarreta prepara una tesis para la maestría de Seguridad Nacional de la SEDENA, en la que sustenta la postura de que el Tren Maya y la generación de nuevos polos productivos en la Península de Yucatán, van a ser el detonante para generar riqueza a las decenas de comunidades que se asientan a lo largo de los 1,525 kilómetros de recorrido por cinco estados.

Y Mérida figura como un eje rector para ese desarrollo desde donde se puede impulsar la creación de polos productivos en el sector agroalimentario, energético, de arte popular, ciencia y tecnología, así como darle forma a una estación aeroespacial en la Península de Yucatán, en donde a lo largo de los años recientes empresas internacionales se han interesado pero no lo han podido concretar.

“Mérida debe ser epicentro del crecimiento de la Península, por muchos años mantuvo un liderazgo productivo que hoy está parado, por incompetencia y corrupción, pero estoy seguro que con los meridanos y el impulso de la Cuarta Transformación vamos a regresar a ser protagonistas como siempre lo hemos sido”, establece.