Se registra la ex diputada Victoria Bentley como candidata a la gubernatura de BC | Newsweek México

Victoria Bentley Duarte se registró como candidata a la gubernatura de Baja California por el Partido Redes Sociales Progresistas (PRS), partido político que fue registrado por primera vez en 2020 ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Es la tercera mujer candidata que se registra para contender por el cargo, tras Marina del Pilar Ávila Olmeda, abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California y Lupita Jones, con la coalición Va por Baja California.

“No vengo a vender ilusiones a nadie, vengo a trabajar con lo que sí podemos hacer juntos y unidos por un estado de Baja California más próspero y seguro, pero sobre todo incluir a todas las voces para que siempre sean escuchadas”, dijo Bentley, después de entregar la documentación.

La ex diputada local por el Partido Acción Nacional y ex líder del sindicato de burócratas estatal, dijo que implementará su experiencia para no cometer errores del pasado y aseguró que se siente con la capacidad de sacar adelante a Baja California.

En su registro estuvo acompañada del dirigente estatal del PSR, Gonzalo Quiroz Valdez, además contó con la presencia del representante del partido ante Consejo Electoral, Pedro Manuel García, así como de miembros de la estructura del partido.

Gonzalo Quiroz, en su intervención, expresó su confianza en el instituto estatal electoral, que contribuirá al ejercicio democrático en nuestra entidad.

“Tenemos plena confianza que proporcionarán el desarrollo de la Democracia durante el proceso electoral, y que en todo momento rijan la justicia y la legalidad”.