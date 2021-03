No se prevé repunte en economía de comercios en Semana Santa: CANACO | Newsweek México

Aunque en el periodo vacacional de Semana Santa algunos sectores productivos podrían tener un ligero repunte en su economía, las expectativas del comercio local no son tal halagüeñas ya que históricamente no es una fecha significativa para elevar los ingresos de las personas que se dedican a esta actividad, afirmó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Humberto Martínez Guerra.

“Es difícil, no hay muchos cambios, se genera algo de turismo nacional con la Semana Santa y esto puede ayudar un poco a la economía, pero realmente no va a tener un efecto drástico en la economía, la crisis sigue y esto va tardar un tiempo en regularizarse”.

Después de transitar por los momentos más álgidos de la pandemia del Covid-19, el comercio formal de la entidad ha tenido una leve recuperación al inicio del 2021, sin embargo, aún no se ha tenido una recuperación plena que permita impulsar la economía de quiénes dependen, directa o indirectamente, de esta actividad.

“Digamos que ahorita dejó de caer la economía del sector comercial, pero va a ir levantándose poco a poco, va a llevar su tiempo, hay muchos negocios que ya no abrieron, hay muchos negocios que siguen luchando por no morir, y eso es lo más importante, que ya no falten más oportunidades de empleo”.

Incluso, Martínez Guerra reiteró que durante el 2020 se estima que se perdieron alrededor de 10 mil empleos en el comercio local, además de que 8 mil empresas –sobre todo, pequeñas y micro- se vieron forzadas a cerrar por falta de solvencia económica.

“El año pasado se calcula que fueron alrededor de 10 mil empleos en Aguascalientes, aproximadamente, y esto habla también de 6 mil a 8 mil empresas; pero cuando hablamos de empleos perdidos hay que recordar que siempre hay tres o cuatro personas más que se han visto afectadas”.

Por lo anterior, comentó que la recuperación económica será paulatina durante los próximos meses y, sobre todo, si las condiciones sanitarias lo permiten, pues un nuevo cierre temporal podría ser catastrófico para muchos establecimientos.

“La economía va lenta todavía, nomás lo que queremos es que no caiga y la clave va a estar en que no se hagan cierres forzosos por una situación de la pandemia, es un tema que hay que cuidar muchísimo”, agregó.

Finalmente, el presidente de la CANACO señaló que el regreso a clases presenciales sí podría significar un impulso para la economía del comercio formal en el estado, principalmente para papelerías y talleres de confección de uniformes, entre otros.

“Útiles escolares, libros, uniformes y todo eso, es parte de lo que inmediatamente se reimpulsaría, ojalá que ese regreso a clases sea un regreso a la normalidad de a de verás”.